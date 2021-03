Indien de vaccins zoals beloofd worden geleverd, dan moet iedere Vlaming van achttien jaar en ouder tegen 11 juli minstens een eerste keer gevaccineerd zijn. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag.

Volgende week gaat het aantal vaccinaties in Vlaanderen naar 130.000 tot 140.000 per week. In april neemt dat aantal toe naar 290.000 vaccins per week, om in mei richting het half miljoen vaccins te gaan.

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke lichtte toe dat de vaccinatiecentra zich volgens dat schema hebben georganiseerd, zodat het tegen de Vlaamse feestdag mogelijk moet zijn elke Vlaming van achttien jaar en ouder een eerste prik te geven. Hij houdt daarbij wel een belangrijke slag om de arm: de vaccins moeten wel worden geleverd zoals het was beloofd.