Pedro Facon is sinds een maand weer op post als coronacommissaris nadat hij met een burnout was uitgevallen. In duidingsprogramma De Zevende Dag op Eén gaf hij ook toe dat er te lang is gewacht om mondmaskers te verplichten.

‘We hadden sneller stoffen mondmaskers moeten gebruiken. Achteraf gezien was dat een makkelijke ingreep die leed had kunnen vermijden. Maar de inzichten van de experts zijn op dat vlak sterk geëvolueerd’, zei Pedro Facon in duidingsprogramma De Zevende Dag op Eén.

Hij gaf er ook uitleg over de zware belasting die hij zelf als coronacommissaris heeft ervaren. Facon was zes weken afwezig en is sinds een maand weer op post. ‘Ik voelde dat mijn mentale afstand en rust waren aangetast. Ik was op dat moment al heel lang bezig’, zei Facon.

Eerst coördineerde hij als directeur-generaal binnen de FOD Volksgezondheid het coronabeleid in de Belgische ziekenhuizen. Daarna werd hij aangesteld als ’s lands eerste coronacommissaris waar hij door premier Alexander De Croo werd aangekondigd als ‘de olie in de machine.’

Facon zegt dat hij het moeilijk had met de hoge verwachtingen en dat hij zelf symptomen van een nakende burn-out opmerkte. ‘Eén op drie mensen maakt dit in zijn leven mee en ook politici zijn niet onaantastbaar voor mentale kwetsbaarheid. Gelukkig werd en word ik goed omkaderd.’

Sinds een maand is Pedro Facon weer aan de slag. ‘De omstandigheden zijn helaas niet makkelijker geworden’, aldus de coronacommissaris. ‘Hoewel we iedere dag dichter bij een oplossing komen, blijven we erg kwetsbaar. Dat zien we ook aan de cijfers.’