Burgemeester Willy Demeyer: ‘Binnen de kortste keren stonden er 200 casseurs’

Na een Black Lives Matter-betoging in Luik werden zaterdag tien mensen gearresteerd. Op een persconferentie zei burgemeester Willy Demeyer (PS) dat de betoging allicht misbruikt werd door een groep mensen die doelbewust vernielingen wilden aanrichten in zijn stad. ‘Binnen de kortste keren stonden er 200 casseurs. Dat kan geen spontane actie geweest zijn.’

Een groep jongeren heeft zaterdagnamiddag een spoor van vernieling getrokken door het centrum van Luik na een betoging. De relschoppers gooiden met straatstenen, verkeersborden, schoenen en glazen flessen naar de politie.

Christian Beaupère, korpschef van de Luikse politie, gaf zondag op een persconferentie een stand van zaken. ‘In totaal zijn 36 agenten gewond geraakt, van wie 9 naar het ziekenhuis overgebracht zijn. Een agent ligt momenteel nog in het ziekenhuis.’

De Black Lives Matter-betoging verliep aanvankelijk rustig, maar de sfeer sloeg na afloop om toen een jongeman een politiemotor omgeduwd zou hebben. Ook die agent raakte verwond, maar op de persconferentie werd gezegd dat de verwondingen niet zo ernstig zijn.

De aanleiding voor de betoging was een hardhandige arrestatie van een zwarte vrouw afgelopen maandag. De beelden van dat incident werden massaal gedeeld via sociale media en zorgden voor veel verontwaardiging. De betoging van zaterdag was aangevraagd, maar niet toegelaten. ‘We hebben ze ook niet verboden, maar gedoogd zodat de politie op het terrein de situatie zou kunnen inschatten’, aldus Demeyer.

Tientallen jongeren raakten slaags met de politie. Heel wat winkels en restaurants werd beschadigd en geplunderd. Het politiecommissariaat en meerdere politievoertuigen werden bekogeld met stenen. De politie van Luik kreeg versterking vanuit Brussel en zette onder meer een waterkanon en traangas in. Rond 19 uur was de rust grotendeels teruggekeerd.

Bij de actie werden in totaal tien mensen opgepakt. Burgemeester Demeyer zei dat de betoging allicht misbruikt werd door een groep mensen die doelbewust vernielingen wilden aanrichten in zijn stad. ‘Binnen de kortste keren stonden er 200 casseurs. Dat kan geen spontane actie geweest zijn.’

Het gerucht dat de relschoppers uit Frankrijk kwamen, werd op de persconferentie ontkracht. ‘Er waren twee voertuigen met Franse nummerplaat, maar de bestuurders bleken afkomstig te zijn uit de regio’, zei Christian Beaupère, Er zouden ook Brusselaars op de betoging zijn geweest. De politie beschikt over veel camerabeelden van de rellen, en zal de komende dagen en weken trachten nog meer daders te identificeren.