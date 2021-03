Bouwunie wil arbeiders op de werven laten vaccineren: ‘Zo vermijden we vertraging’

Bouwunie, de vereniging die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector in Vlaanderen vertegenwoordigt, vraagt om voor de bouwvakarbeiders de vaccinaties te laten zetten door een externe preventiedienst ter plaatse op de werf. De taskforce vaccinatie is hier niet van gediend.

Wie zich moet laten inenten tijdens de werkuren kan daarvoor ‘klein verlet’ inroepen. Bouwunie vreest er wel voor dat dit voor bouwvakarbeiders vaak zal op neerkomen dat zij de volledige werkdag afwezig zullen zijn. De verplaatsing van en naar de werf gebeurt namelijk collectief. Volgens de vereniging lopen sommige werven tijdens de afwezigheid het risico om stil te vallen, of niet op volle kracht en efficiënt kunnen verdergezet worden.

Een mogelijke oplossing volgens Bouwunie is om de externe preventiediensten ter plaatse te laten komen met vaccinatiebussen. ‘Een hele ploeg wordt zo gelijktijdig gevaccineerd, en de praktische nadelen vallen weg. Onze bouwvakarbeiders werken niet altijd op werven in de buurt van de vaccinatiecentra of van hun woonplaats’, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

De taskforce vaccinatie laat weten dat dit voorlopig niet aan de orde is. ‘Er worden geen inentingen uitgevoerd door externe bedrijfsgeneeskundige diensten’, zegt woordvoerster Gudrun Briat in De Zondag. ‘Dat gebeurt alleen in de vaccinatiecentra en die zijn ook na de werkuren open. Bouwvakarbeiders kunnen er dus een afspraak maken zonder klein verlet te moeten opnemen.’