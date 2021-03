Opnieuw elf doden bij protesten Myanmar

Bij nieuwe protesten in Myanmar zijn sinds vrijdagavond al elf doden gevallen. Dat melden ooggetuigen en media.

Meteen na de staatsgreep door het leger, op 1 februari, kwam de bevolking massaal op straat. Het leger gebruikt geweld tegen de betogers, met intussen al tientallen doden tot gevolg.

Ondanks een avondklok waren vrijdagavond weer duizenden Myanmarezen de straat opgetrokken om te protesteren tegen de junta. In de vroegere hoofdstad Yangon vielen drie doden toen de veiligheidsdiensten in verschillende wijken hardhandig optraden tegen de betogers.

In Mandalay, in het centrum van het land, vielen zaterdag nog eens vier doden. De politie schoot op de menigte. Er vielen ook twee doden in Pyay, en in Twantay was de balans dezelfde.

De Verenigde Staten, India, Australië en Japan willen samenwerken om de democratie in Myanmar te herstellen.