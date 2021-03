Ex-premier Leterme duikt weer op in partijbestuur CD&V

Het viel de voorbije weken meerdere CD&V’ers op: ­ex-premier Yves Leterme duikt de laatste tijd weer prominenter op tijdens de CD&V-partij­besturen op maandag.

Leterme zelf benadrukt dat hij de ­actieve politiek tien jaar geleden bewust heeft verlaten en zich sindsdien ‘met niets heeft gemoeid’.

‘Maar er is nu een nieuwe start gemaakt met voorzitter Joachim Coens en met nieuwe mensen voor wie ik veel sympathie heb. Bovendien is het door de coronacrisis gemakkelijker ge­worden om de vergaderingen online mee te volgen in plaats van fysiek’, zegt Leterme, die nog vaak in het buitenland verblijft. Maar, benadrukt hij wel, ‘mijn rol blijft heel nadrukkelijk op de achtergrond. Ze weten waar ik woon en kunnen altijd contact opnemen, ik blijf verknocht aan de christendemocratie.’

Volgens aanwezigen kwam Leterme tot nu toe tijdens de partijbesturen alleen ­tussen om vragen te stellen over het reisverbod en over de houding van de partij in de Vivaldi-regering. Het is een publiek geheim dat Leterme een minder goede band had met ex-partijvoorzitter Wouter Beke.