Somers: ‘Als Vlaams Belang homohaat afwijst, dan trekken ze kandidatuur Jef Elbers in’

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) vindt dat Vlaams Belang de voordracht van Jef Elbers voor het Vlaams Audiovisueel Fonds moet intrekken.

‘Vlaams Belang toont opnieuw haar ware gelaat en homofoob karakter’, zo reageert Somers. ‘Deze woensdag tijdens het Vlaams Parlement ontkende hun fractieleider op een ongeloofwaardige manier het homofobe karakter van zijn partij. Zijn woorden waren nog niet koud of één dag later onthield het Vlaams Belang zich als enige Belgische partij bij een Europese resolutie voor meer gelijke lgbtq-rechten. En vandaag zijn er de ranzige uitspraken van dhr. Elbers. Als het Vlaams Belang en haar fractieleider mijnheer Janssens ook maar iéts menen van hun afwijzing van homohaat, dan distantiëren ze zich niet alleen onmiddellijk van deze figuur, maar trekken ze zijn kandidatuur op staande voet terug in.’

Dat is nog perfect mogelijk, zegt Somers. Maar als Vlaams Belang aan Jef Elbers blijft vasthouden, dan kan het VAF volgens hem onderzoeken of de kandidatuur op basis van de deontologische code kan geweigerd worden. ‘Leden van de raad van bestuur moeten waken over een positieve beeldvorming van het VAF. Met een homofoob en racistisch figuur als Jef Elbers lijkt dat hoogst problematisch.’

Vlaams Belang zelf reageert ‘verrast’ op de homofobe uitspraken van oud-scenarist Jef Elbers in De Standaard. Maar de partij houdt hem wel op post. Vlaams parlementslid Chris Janssens zegt dat Elbers werd voorgedragen wegens ‘zijn professionele expertise als scenarioschrijver van onder meer Merlina, Postbus X en Interflix, en niet voor zijn misplaatste uitspraken over holebi’s’. De partij distantieert zich verder van de ‘platte bewoordingen van Elbers’.

Vlaams minister Bart Somers schoot afgelopen week al gaten in het beeld van Vlaams Belang als homotolerante partij. Hij citeerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken die in 2011 Elio Di Rupo als premier afwees omdat hij gay was. Ten slotte citeerde Somers ook ­Kamerlid Dominiek Sneppe die zich in 2019 uitdrukkelijk afzette tegen het homohuwelijk en -adoptie. Somers: ‘Er is hier maar één partij die systematisch flirt met homofobie en die soms heel expliciet omarmt en dat is, met alle respect, mijnheer Janssens, uw partij.’