Strengere controles op verplicht telewerken: ‘Toename in uitbraken op het werk brengt versoepelingen in gevaar’

Er komen vanaf maandag strengere controles op het verplicht telewerken, nadat vrijdag is gebleken dat er een toename is van het aantal corona-uitbraken op het werk. ‘Dat kan de aangekondigde versoepelingen – zoals de heropening van de horeca – in gevaar brengen’, waarschuwen minister Frank Vandenbroucke en viroloog Steven Van Gucht.