Twee miljoen AstraZeneca-vaccins minder voor ons land: ‘Erg teleurstellend’

AstraZeneca heeft laten weten dat het ook in het tweede trimester niet meer dan de helft van het aantal vaccins zal leveren dan eerst vooropgesteld. ‘Mogelijk zelfs nog minder’, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie. Hopelijk springt het Janssen-vaccin in de bres.

Een groot aantal landen volgt de aanbeveling om door te gaan met het gebruik van AstraZeneca-vaccins. Zowel in Oostenrijk als in Zweden overleed iemand. Ze kregen een longembolie kort nadat het vaccin bij hen was toegediend. Het gaat om één bepaald lot, dat nu verder onderzocht wordt. Ons land kreeg geen vaccins uit dat lot. Nederland wel, maar gaat toch door met het gebruik van die vaccins, net als Canada, Duitsland, Frankrijk en Griekenland.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft vastgesteld dat er 33 gevallen van trombose (een bloedklonter in een ader) of longembolie zijn gemeld op een totaal van 5 miljoen vaccins. Vaccinoloog Pierre Vandamme bevestigde op de wekelijkse persconferentie van de taskforce vaccinatie dat dit vijf keer minder is dan je in een normale populatie zou verwachten. Het EMA zal midden volgende week een gedetailleerde analyse van de 33 gevallen bekendmaken.

Geen keuze

Intussen wordt aanbevolen om niet te aarzelen indien men in aanmerking komt voor vaccinatie. ‘Ten eerste kan niemand kiezen welk vaccin je krijgt. Er zijn er drie in omloop. Ze zijn medisch alle drie evenwaardig’, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie. ‘Wie toch weigert en hoopt later een ander vaccin te kunnen krijgen, zal ook dan niet kunnen kiezen. Het is organisatorisch gewoon onmogelijk om keuze te bieden.’

Ook zwangere vrouwen en mensen die al een voorgeschiedenis van tromboses hebben, hoeven niet te aarzelen, zeggen de experts. ‘Integendeel, het vaccin beschermt tegen covid-19, en van die ziekte is geweten dat ze net tromboses uitlokt.’

Levering

De kans op vaccinatie met een vaccin van AstraZeneca wordt in de nabije toekomst wel weer een stuk kleiner. Het bedrijf heeft laten weten dat het ook in het tweede kwartaal zeker de helft minder zal leveren dan eerst begroot. ‘Mogelijk nog minder dan de helft’, zegt Ramaekers. ‘Dat komt voor ons land neer op een vermindering met zeker 2 miljoen vaccins. Dat is erg teleurstellend, en dan druk ik me nog voorzichtig uit.’

‘Of het globale vaccinatieschema daarmee in het gedrang komt, hangt af van het nieuwe Janssen-vaccin, zegt Ramaekers. ‘Hoeveel en hoe snel zal daarvan aan ons land geleverd worden? Dat hopen we snel te weten te komen.’

Met de leveringen door twee andere bedrijven is geen probleem: ‘Pfizer levert klokvast. Ook op Moderna kunnen we rekenen.’

In de week die komt, zullen de vaccinatiecentra grotere aantallen kunnen verwerken, omdat nu de 65-plussers aan de beurt zijn. Van hen worden eerst de oudsten uitgenodigd, en zo volgens leeftijd verder naar beneden. Vanaf begin april worden ook mensen met onderliggende aandoeningen uitgenodigd. Ze hoeven daar zelf niets voor te ondernemen. Huisartsen en ziekenfondsen geven samen de patiënten met een risicoprofiel door, in een computersysteem dat de privacyregels doorstaat.

Vlaanderen werkt aan een systeem waarbij mensen die echt niet mobiel zijn thuis gevaccineerd kunnen worden. Per huisarts gaat het hooguit om 10 à 20 patiënten.

Doorlooptijd

De krant La Libre schreef zaterdag dat 30 procent van de vaccins die aan ons land geleverd zijn, nog niet gezet zijn. Ramaekers bevestigt dat er altijd een zekere doorlooptijd is, omdat de uitnodigingen van de centra pas vertrekken wanneer die zeker zijn over de vaccins die ze kunnen zetten. ‘Met de onzekerheden van de leveringen, die per week en soms per dag schommelen, kunnen we niet anders. Maar we werken wel aan een verkorting van die doorlooptijd.’

Hij bestreed ook nog dat zowat 2 procent van alle vaccins verloren gaat door fouten of onzorgvuldigheden. ‘De ziekenhuisapothekers hebben alles bijeen een verlies van 1.603 dosissen gemeld. Dat is véél lager dan 2 procent. Wij weten niet waarom dat cijfer steeds weer opduikt.’