Wout van Aert redt het niet ondanks beresterke klim, Pogacar wint en neemt leiderstrui over in Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar (UAE Emirates) heeft de vierde etappe in de Tirreno Adriatico gewonnen. Op de slotklim Prati di Tivo reed de Sloveense Tourwinnaar weg uit een elitegroepje. Wout van Aert (Jumbo-Visma) vocht als een echte leider, maar moest zijn leiderstrui aan Pogacar laten.

De vierde etappe in de Tirreno was de enige grote bergrit in de Italiaanse rittenkoers, waarbij de renners over drie hellingen moesten en uiteindelijk aankwamen op Prati di Tivo. Mattia Bais (Androni Giocattoli), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) Marco Canola (Gazprom-RusVelo) en Emil Vinjebo (Qhubeka-Assos) trokken als eersten in de aanval en kregen dik vijf minuten respijt van het peloton. Bij de voorlaatste klim bleven enkel nog Bais, Thomas en Würtz over.

De Prati ti Tivo, goed voor 14,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7%, zorgde van bij het begin voor problemen. Vooraan moest de Italiaan Bais overboord, in het peloton gaf ook Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) er de brui aan. De Nederlander vertelde vooraf al dat hij zaterdag niet zou meedoen voor de ritzege en hield woord. De aanvalslustige Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) vond het tempo in het peloton te traag en ging op zoek naar de twee overgebleven leiders in de wedstrijd. Voor Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ging het wél te snel: de Franse klimmer ging met elf kilometer te gaan al overboord.

Gooi naar Deense ritzege

Würtz, nochtans een stevige jongen maar vooral een uitstekende tijdrijder, ging intussen solo op zoek naar de ritzege. Met nog een kleine acht kilometer te gaan gooide Egan Bernal al de knuppel in de hoenderhok. Tadej Pogacar volgde en nam meteen over. De kopjes gingen meteen naar achteren op zoek naar leider Wout van Aert, die meteen zijn eigen tempo zocht maar lang niet weggeblazen werd. Van Aert reed het gaatje weer dicht. Telkens een versnelling op gang kwam, koos de Kempenaar slim voor een egaal tempo. Geraint Thomas schoof eerst weg, nadien trok Pogacar door met een nieuwe impuls. Beide Tourwinnaars sloegen de handen in elkaar en haalden een moegestreden Würtz in.

Lang duurde de Brits-Sloveense alliantie niet, want PogiBoy ging te hard voor zijn metgezel. Van Aert controleerde in de nabije achtergrond door op kop het tempo te onderhouden en zo onder meer Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) te lossen. Bernal versnelde, zocht bondgenoten bij Mikel Landa en Simon Yates maar geraakte niet zomaar verlost van een aanklampende Van Aert bij de dichte achtervolgers. De leider vocht als een leeuw in een kooi en ramde zo intussen Bernal en Thomas naar de achtergrond. Pogacar viel vroeg aan en had zich lichtjes overschat. Yates timede zijn aanval beter en reed naar de Tourwinnaar toe.

Afzien bij de beesten

Van Aert zag duidelijk af, met een brede grimas op het gezicht en een zeldzame sleurende lichaamshouding. Pogacar pakte een dubbelslag door zowel de rit als de leiderstrui te nemen. Van Aert heeft met nog twee etappes te gaan 35 seconden achterstand op de Sloveen.