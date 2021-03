Actie tegen homofobie in Beveren: ‘De angst van voordien blijft hetzelfde’

Honderd mensen kwamen zaterdagmiddag samen op de Grote Markt van Beveren om actie te voeren tegen onverdraagzaamheid en homofobie. Online sloten nog eens een 250-tal mensen aan.

De actie werd georganiseerd naar aanleiding van de moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren afgelopen weekend. Maar de organisatoren - het Casa Rosa uit Gent - zijn voorzichtig om een direct verband te leggen.

‘We vinden het belangrijk om een vuist te maken tegen de onverdraagzaamheid waaronder leden van de lgbtq-gemeenschap onder lijden,’ zegt Elio De Bolle, de coördinator van Casa Rosa. ‘Maar we willen de vraag om sereniteit van de familie respecteren. Dit is geen herdenking of wake en we hebben daarom de naam van David Polfliet niet vermeld in onze communicatie of tijdens de speeches.’

Verschillende lgbtq-verenigingen schaarden zich achter de samenkomst. Vanwege de coronamaatregelen mochten slechts honderd mensen fysiek aanwezig zijn in Beveren. Anderen werden opgeroepen om via videocall de actie te volgen. Ook in Antwerpen kwamen op verschillende plaatsen in de stad mensen samen om de actie te steunen.

Om klokslag 12 uur ’s middags legde een groep vrijwilligers een grote regenboogvlag in het midden van het plein. Dat was ook de intentie van de organisatoren, om een ‘regenbooggolf door het land te laten gaan’. Later volgden persoonlijke getuigenissen, poëzie en muzikale interventies.

De Croo: ‘Niet accepteren’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en een afgevaardigde van het koninklijk paleis kwamen ook hun steun betuigen. ‘Deze week heeft heel veel losgemaakt, verhalen van mensen die angst hebben, die geweld hebben meegemaakt, dit soort geweld en discriminatie kunnen we in dit land niet accepteren’, zei de eerste minister in zijn speech. ‘In de wetgeving zijn we een van de meest vooruitstrevende landen. Maar de wet is niet voldoende, die moet ook gevolgd worden. Daarom sta ik hier.’

Tussen de aanwezigen waren er activisten uit Brussel, Antwerpen, Gent en verschillende kleinere steden uit de regio. Wouter Plesser (42) uit Antwerpen vond het belangrijk om fysiek aanwezig te zijn. ‘Het komt nu toch heel dichtbij. Maar de angst van voordien blijft hetzelfde, dat heeft de voorbije week niet veranderd’. Verschillende Bevernaren sloten zich ook aan bij de actie. Het nieuws van de voorbije week heeft er bij hen echt ingehakt. ‘Ik krijg het er koud van,’ zegt An Degelin (50), zelf lesbisch en geboren en getogen in Beveren. ‘Je hoort wel van zulke dingen in de grote steden, maar niet hier. Al moet ik ook zeggen dat we ook hier soms last hebben van opmerkingen op straat. Ik snap niet dat zulke dingen nog gebeuren anno 2021.’

Minderjarigen

Het levenloze lichaam van Polfliet werd zaterdag aangetroffen in een park in Beveren. Drie minderjarigen zijn ondertussen in hechtenis genomen voor hun aandeel in zijn overlijden. De tieners zouden Polfliet naar Beveren hebben gelokt via een vals profiel op de datingapp Grindr. Maar het parket heeft nog niet bevestigd dat hun motief door homohaat was ingegeven. Ook de familie van Polfliet vraagt om de sereniteit te behouden en niet tot voorbarige conclusies te komen.

Vrijdagavond kwamen al 220 mensen samen op de locatie van de moord om Polfliet te herdenken. Het hele weekend en op maandag worden er acties en herdenkingen georganiseerd in de regio.