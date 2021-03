Actrice gaat bij uitreiking Césars naakt uit protest tegen sluiting cinema’s

De Franse actrice Coinne Masiero is bij de uitreiking van de Césars naakt gegaan uit protest tegen de sluiting van de theaters en cinema’s.

Met blote voeten, in een ezelkostuum - verwijzend naar de film Peau d’Âne uit 1970 - en bedekt in bloed kwam Coinne Masiero het podium op. De vrouw moest de genomineerden aankondigden voor de categorie ‘beste kostuum’. Toen Marina Foïs, presentatrice van de ceremonie, aangaf dat ze het kostuum wat ‘vies’ vond, vertelde de 57-jarige actrice dat ze naar het Théâtre de l’Odéon was gegaan omdat ze geen inspiratie had en dat ze haar daar dat kostuum hadden gegeven. Sinds 4 maart vinden er manifestaties plaats tegen de coronamaatregelen waardoor culturele evenementen niet meer mogen plaatsvinden.

Foto: AFP

‘Laten we eerlijk zijn, wie zou nu Peau d’Âne financieren’, vroeg de actrice zich af vlak voordat ze het kostuum uittrok. Daaronder droeg de vrouw een kleed bedekt met nepbloed. Dat kleedje trok ze ook uit om vervolgens helemaal naakt op het podium te staan met op haar lichaam de woorden ‘no culture no future’ op geschreven. Op haar rug stond een niet mis te verstane boodschap voor de Franse eerste minister Jean Castex: ‘Rends-nous l’art, Jean!’. Ofwel: geef ons de kunst terug, Jean!

Ook andere acteurs deden gelijkaardige oproepen tijdens de uitreiking. ‘Mijn kinderen kunnen naar de Zara gaan, maar niet naar de cinema. Het is onbegrijpelijk’, zei Stephane Demoustier.

In haar openingsspeech haalde comédienne Marina Foïs ook uit naar de Franse regering. ‘Ze sloten onze jongeren op, sloten onze bioscopen en theaters, verboden concerten opdat ze kerken konden openen. Omdat we een seculier land zijn, zodat oude mensen naar de kerk konden gaan.’

De cinema’s in Frankrijk zal al meer dan drie maanden gesloten.