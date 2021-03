Bitcoin voor het eerst boven 60.000 dollar

De digitale munt bitcoin is zaterdag voor het eerst korte tijd boven de waarde van 60.000 dollar gestegen. Dat bleek op de website CoinMarketCap. In het afgelopen half jaar is de prijs van een bitcoin met meer dan 350 procent gestegen.

De koers van de bitcoin steeg vandaag, zaterdag, tot 60.012 dollar. Het oude record werd op 21 februari aangetikt met een stand van meer dan 58.000 dollar. Na het aantikken van dat recordniveau zakte de koers van de bitcoin wel weer flink weg door zorgen of de waarde van de cryptomunt niet te sterk was opgelopen.

Met de huidige stijging bereikte bitcoin voor de zoveelste keer dit jaar een nieuwe recordhoogte. Het oude record werd op 28 februari bereikt, toen kwam de waarde van de bitcoin niet verder dan iets meer dan 58.000 dollar (zo’n 48.500 euro).

De bitcoin kreeg in februari nog een stevige duw in de rug toen multimiljardair en Tesla-topman Elon Musk bekendmaakte dat hij 1,5 miljard dollar (1,25 miljard euro) in de digitale munt had geïnvesteerd. Hij voegde eraan toe dat met de cryptomunt voortaan ook Tesla-auto’s kunnen worden gekocht.

Wat is bitcoin? De bitcoin werd in 2008 ­gecreëerd op basis van een paper van ene Satoshi Nakamoto, een pseudoniem voor een IT-expert van wie de identiteit tot vandaag niet bekend is. Een bitcoin verkrijg je door een soort digitaal raadsel op te lossen, wat computer­rekenkracht vergt. Er kunnen in totaal maar 21 miljoen bitcoins gewonnen worden, een aantal dat pas in 2140 bereikt wordt. Transacties met een bitcoin worden via blockchain gedaan. Dat systeem van gedecentraliseerde dataopslag valt door de controle van heel wat computers in principe niet aan te passen of te manipuleren. (sdc)