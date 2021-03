Vlaams Belang gaat door het stof na voordracht van homofobe oud-scenarist, maar houdt hem wel op post

‘Met dergelijk interview zou eender wie zich onmogelijk gemaakt hebben voor een voordracht’, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vandaag over de voordracht van Jef Elbers voor het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Nochtans was Elbers lang niet aan zijn proefstuk toe en kan de partij nog altijd iemand anders voordragen.

Eerst zwaar de mist ingaan en daarna vlug excuses aanbieden, het is een constante in de acties en uitspraken van Vlaams Belang de voorbije maanden. Ook nu reageert de partij ‘verrast’ op de homofobe uitspraken van oud-scenarist Jef Elbers in De Standaard. Vlaams Belang vaardigde Elbers af als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), dat overheidsgeld investeert in Vlaamse films, tv-series en games.

‘Met dergelijk interview had eender wie zich onmogelijk gemaakt als kandidaat’, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens nu aan De Standaard. Hij benadrukt dat ‘homofobie absoluut geen plaats heeft in zijn partij’ en dat Elbers ‘ook niet is voorgedragen om het standpunt van Vlaams Belang te verdedigen maar omwille van zijn expertise’. Janssens zegt ook dat Elbers zijn ‘uitgebreid artistiek cv spontaan aan ons had bezorgd’ en dat hij ‘van een andere generatie is’.

Verrassing?

De ‘verraste’ reactie van Janssens doet toch wat vragen rijzen. Elbers is namelijk helemaal niet aan zijn proefstuk toe. ‘Ik zag onlangs in Anderlecht de Intifada in het echt’, zong hij in 1998 nog op een congres van het Vlaams Blok. ‘Een bende bruin gespuis hield daar zeer lelijk huis.’ Twee jaar later moest hij zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor zijn satirische lied ‘Mohammed Ambras’. In lezersbrieven en opiniestukken in ’t Pallieterke liet hij zich de voorbije jaren nog denigrerend uit over de vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag.

Bovendien houdt de partij voorlopig Elbers nog altijd op post. ‘Op basis van de info die ik heb, is het onmogelijk om nu de voorgedragen kandidaat nog terug in te trekken’, zegt Janssens. Bij de Vlaamse regering valt nochtans te horen dat ze daar wel degelijk nog juridisch een mouw aan kunnen passen met een nieuw Vlaams besluit, op voorwaarde dat de vraag van Vlaams Belang zelf komt. ‘De Vlaamse regering mag daar zelf niet in tussenkomen. Zoals het cultuurpact aangeeft moeten die instellingen een afspiegeling zijn van het Vlaams Parlement.’

Van ‘ongegronde’ uitspraken tot ‘verveeld met de kwestie’

Het zou al lang niet meer de eerste keer zijn dat het Vlaams Belang nog op haar stappen moet terugkeren. Eerder zette de partij na lang weifelen Carrera Neefs, lokaal Vlaams Belang-raadslid en activiste bij Schild & Vrienden, aan de deur nadat ze bloemen had gelegd aan het graf van een Nederlandse nazi.

Midden november zond de partij nog fake news uit op Vlaams Belang TV over een vluchteling aan de Turks-Griekse grens waarna voorzitter Tom Van Grieken ook toegaf dat de beelden fout waren. Zelf gaf Van Grieken eerder ook al aan dat hij de corona-app niet wilde installeren omdat hij ‘geen vertrouwen heeft in de Belgische staat’. Later gaf hij toe dat zijn bedenkingen over de privacy ‘ongegrond’ waren. Op de kwestie-Elbers wilde Van Grieken vandaag zelf niet reageren.

Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) schoot afgelopen week nochtans gaten in het beeld van Vlaams Belang als homotolerante partij. Hij citeerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken die in 2011 Elio Di Rupo als premier afwees omdat hij gay was. Tenslotte citeerde Somers ook ­Kamerlid Dominiek Sneppe die zich in 2019 uitdrukkelijk afzette tegen het homohuwelijk en -adoptie. Somers: ‘Er is hier maar één partij die systematisch flirt met homofobie en die soms heel expliciet omarmt en dat is, met alle respect, mijnheer Janssens, uw partij.’