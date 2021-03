De nabestaanden van George Floyd, de zwarte man die in mei vorig jaar stierf bij een gewelddadige arrestatie, ontvangen 27 miljoen dollar van de stad Minneapolis. Bekijk in bovenstaande video de indrukwekkende toespraken van Floyds broer en de advocaat van de familie nadat de overeenkomst bekend was gemaakt.

De uitbetaling werd vrijdagochtend Amerikaanse tijd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Minneapolis. Het bedrag van 27 miljoen dollar is het hoogste dat de stad ooit in een schikking heeft betaald. Het is ook fors hoger dan de 20 miljoen dollar die in 2019 werd betaald aan de nabestaanden van Justine Damond. Die was in 2017 doodgeschoten door een agent.

‘Geen enkel bedrag kan de intense pijn en het trauma goedmaken dat George Floyds dood heeft toegebracht aan zijn familie, of aan de inwoners van deze stad’, zei Lisa Bender, voorzitter van de gemeenteraad van Minneapolis, na de stemming. ‘Minneapolis is hierdoor fundamenteel veranderd’, zei ze nog, voor ze beloofde dat de stad zou samenwerken met de gemeenschap en met de familie Floyd, om Minneapolis meer inclusief te maken.

George Floyd kwam op 25 mei 2020 om het leven, nadat de agent Derek Chauvin bij zijn arrestatie minutenlang zijn knie in Floyds nek had gezet. Floyd werd aangehouden op verdenking van het gebruik van een vals dollarbiljet. Zijn arrestatie werd gefilmd, en zijn smeekbede ‘I can’t breathe’ joeg een schokgolf door de wereld.

In meerdere Amerikaanse ­steden braken protesten uit tegen politiegeweld op minderheden. De verontwaardiging stak ook de oceaan over, in de vorm van betogingen door Black Lives Matter in ­Europa, en ook in ons land.

Eerlijk proces

De schikking van Minneapolis met de familie Floyd kan gevolgen hebben voor de rechtszaak tegen agent Derek Chauvin. In die zaak wordt de jury nog samengesteld. Volgens The Washington Post vragen juridische experts zich af of na het nieuws van de schikking – op dag vier van de juryselectie – een eerlijk proces tegen Chauvin nog mogelijk is.

Mary Moriarty, voormalig openbaar aanklager, reageert in de Amerikaanse krant dat het voor de juryleden ‘moeilijk wordt te vermijden dat dit nieuws hen bereikt, zelfs als ze het proberen.’ Moriarty zei nog dat als zij Chauvins advocaat was, zij nu meteen zou aanvoeren dat haar cliënt geen ­eerlijk proces meer kan krijgen.