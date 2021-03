AstraZeneca kondigt nieuwe vertragingen aan bij levering aan EU

De leveringen van het coronavaccin van AstraZeneca aan de Europese Unie lopen nieuwe vertragingen op. Dat heeft het bedrijf zaterdag aangekondigd. Als reden wordt gewezen op exportbeperkingen.

Door productieproblemen had het Brits-Zweedse bedrijf al beslist gebruik te maken van productiesites buiten de EU voor leveringen aan de Europese lidstaten. ‘Helaas, exportbeperkingen verminderen de leveringen in het eerste trimester’ en waarschijnlijk ook in het tweede’, aldus een woordvoerder.

De Europese Unie zegt de uitvoer van de vaccins te blijven blokkeren zolang het bedrijf niet voldoende levert, zegt de voorzitter van de Europese Commissie. ‘AstraZeneca moet zijn inspanningen verhogen. Anders kunnen we export niet toestaan.’ Het is de eerste keer dat Europa effectief een uitvoerverbod oplegt voor exportcontrole. Die controle was een antwoord op de toenemende kritiek op de trage Europese vaccinatiestrategie. De Commissie wil op die manier verzekeren dat de farmabedrijven waarmee ze een leveringscontract heeft dat effectief nakomen.

Intussen blijven de leveringsproblemen van AstraZeneca aanhouden. Het persagentschap Reuters meldde dat Astra­Zeneca in het tweede kwartaal van dit jaar in Europa de helft minder doses levert dan beloofd. Dat is net de periode waarin de vaccinatiecampagne ook in België op volle toeren zou moeten draaien, onder meer met het ­AstraZeneca-vaccin. Volgens ­Reuters, dat zich baseert op een Europese bron die betrokken is bij de gesprekken met de fabrikant, ­zullen er in plaats van 180 miljoen doses slechts 90 miljoen aan Europa worden geleverd.

AstraZeneca heeft als doel 100 miljoen doses te leveren in het eerste semester: 30 miljoen in het eerste trimester en 70 miljoen in het tweede. Het bedrijf liet ons land recent weten dat het in maart 200.000 dosissen minder levert: 500.000 in plaats van 700.000.