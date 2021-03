Vrijdagavond heeft in Beveren een herdenking plaatsgevonden voor de 42-jarige David Polfliet, die mogelijk slachtoffer werd van homohaat. Op de locatie waar hij om het leven werd gebracht, werden bloemen en kaarsen neergelegd om hem te herdenken. Daarnaast werden er ook speeches gehouden en werd er muziek gespeeld. Zo’n 220 mensen zakten hiervoor af naar Beveren. De verslagenheid en het onbegrip onder de aanwezigen was enorm groot.

Zaterdag wordt in heel Vlaanderen actiegevoerd tegen onverdraagzaamheid en als steunbetuiging aan de LGBTQ-gemeenschap. Er zal een grote digitale meeting plaatsvinden die geprojecteerd wordt op een groot scherm op de Grote Markt in Beveren. Op diezelfde centrale locatie worden enkele speeches gegeven. Er kunnen maximaal 100 personen fysiek deelnemen in Beveren, maar dankzij de oproep om in eigen woning, straat, gemeente of stad virtueel deel te nemen, hopen honderden personen zich te verbinden.