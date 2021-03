Vorig jaar meer dan duizend geweldfeiten tegen Brusselse politie

Het geweld tegen de Brusselse politie nam vorig jaar toe met 14 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Afgelopen jaar zijn er in totaal 1039 feiten van geweld gerapporteerd.

Uit de cijfers die minister-president Rudi Vervoort (PS) deelde, blijkt dat het geweld tegen de Brusselse politie het afgelopen jaar is gestegen. In vijf van de zes politiezones werden in 2020 meer geweldgeiten tegen agenten gemeld. Enkel in de politiezone Montgomery daalde het aantal feiten van 77 naar 74.

In de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene nam het aantal vastgestelde feiten toe van 300 in 2019 naar 364 in 2020, een stijging met een vijfde. Ook in de zone Brussel-Noord gaat het om een stijging met bijna een vijfde (18 procent): van 124 feiten in 2029 naar 146 in 2020. Voor alle politiezones geldt wel dat de stijging minder uitgesproken is als je de feiten vergelijkt met 2018. Dan gaat het in totaal om 7 procent meer vastgestelde feiten in 2020, ten opzichte van 2018.

• ‘Kritiek uit eigen rangen is een sterk signaal’

Politiegeweld

De kloof tussen burger en politie in Brussel lijkt steeds groter te worden. De voorbije weken en maanden kwamen verschillende verhalen van politiegeweld aan het licht. Zo blijft een betoging in Brussel met minder dan 250 aanwezigen op 24 januari beroering veroorzaken. Nadat jongeren op ­sociale media getuigd hadden dat ze hard­handig aangepakt werden door de politie, kondigde de Brusselse korpschef een intern onderzoek aan. De Standaard liet enkele van die jongeren aan het woord.

Later deze maand zal burgemeester Philippe Close (PS) de jongeren ontvangen om dan een aantal ideeën en denksporen ter verbetering van de relatie tussen politie en jongeren op tafel leggen.