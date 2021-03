Tesla-baas Musk door investeerder aangeklaagd wegens tweets

Tesla-baas Elon Musk heeft zich met zijn gedrag op Twitter opnieuw juridische problemen op de hals gehaald. Hij werd door een investeerder aangeklaagd omwille van zijn ‘grillige’ tweets, die het bedrijf zouden hebben blootgesteld aan hoge juridische risico’s en miljardenverliezen.

Indien Musk nog meer van dit soort tweets de wereld in stuurt, kan dat zware gevolgen hebben voor de toekomstige financieringsmogelijkheden van Tesla, luidt het in de 105 pagina’s tellende klacht, die vrijdag plaatselijke tijd door de rechtbank in de Amerikaanse deelstaat Delaware openbaar werd gemaakt.

Het is lang niet de eerste keer dat de miljardair zich in nauwe schoentjes wringt met zijn gedrag op Twitter. In 2018 moest hij opstappen als voorzitter van de raad van bestuur van Tesla na een aanvaring met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Die had hem ervan beschuldigd beleggers op het verkeerde been gezet te hebben door over een mogelijke beursexit van zijn bedrijf te tweeten en legde hem een miljoenenboete op.

• Elon Musk verliest 15 miljard dollar na Bitcointweet

De SEC verbood Musk toen ook om over een aantal koersgevoelige onderwerpen rond Tesla te twitteren zonder toestemming van een jurist. Het ging daarbij onder andere om de financiën van de automaker, productiecijfers en de aankoop of verkoop van aandelen door Musk.

Dat nam niet weg dat Musk enkele weken geleden nog betrokken raakte in de gecoördineerde actie van particuliere beleggers om het aandeel van de winkelketen GameStop de hoogte in te jagen. Met een tweet hielp hij de koers stijgen. Enkele uren later deed hij het aandeel van Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte producten, opleven. En eerder joeg hij door over de bitcoin te spreken op sociale media, ook de koers van die cryptomunt de hoogte in.