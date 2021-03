Man raakt zwaargewond bij explosie en brand in Antwerpen

In de Antwerpse wijk Kiel is vrijdagavond een man ernstig gewond geraakt bij een explosie en uitslaande brand in een woning. De Antwerpse brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de schade aan het pand is groot.

De precieze oorzaak van het incident wordt volgens de brandweer nog onderzocht, mogelijk ging het om een gasexplosie. Het gezin dat in het pand woonde wordt tijdelijk elders opgevangen.

Rond 19.30 uur was er een luide knal in een woning aan de Jef Lambeauxstraat op het Kiel in Antwerpen. De woning vatte ook vuur. Dat bevestigd Willem Migom, de woordvoerder van de Antwerpse politie aan Radio 2. ‘Mogelijk lag er een explosie aan de oorzaak van de brand. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het om een gasexplosie gaat of er een andere oorzaak is. Het labo zal daar uitsluitsel over moeten geven.’

De woning is onbewoonbaar. Vooral de eerste verdieping raakte zwaar beschadigd. Eén bewoner raakte zwaargewond. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.