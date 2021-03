Ecolo haalt voorzitterschap NMBS binnen

Er is hard voor gestreden, maar Ecolo mag de opvolger voor Jean-Claude Fontinoy (MR) als voorzitter van de NMBS aanduiden.

De premier heeft vrijdag samen met de vicepremiers de hele dag onderhandeld om de grote benoemingspuzzel bij de overheidsbedrijven te leggen. De knoop lag vooral aan Franstalige kant waar zowel de MR als Ecolo op het voorzitterschap van de NMBS aasden. Iets na tienen vrijdagavond werd die knoop uiteindelijk ontward. De puzzel is gelegd voor de hele bestuursperiode. Dus zowel voor de zitjes die al een tijdje vrij zijn, als voor de zitjes die de komende jaren nog vacant worden.

Het mandaat van de ceo’s van overheidsbedrijven van wie het mandaat al was vervallen of deze legislatuur vervalt, wordt bevestigd. Daar was amper discussie over. Het gaat om Koen Van Loo (Open VLD) de FPIM, Jannie Haek (SP.A) bij de Nationale Loterij, Johan Decuyper (CD&V) bij Skeyes, Sophie Dutordoir (CD&V) bij de NMBS en Benoit Gilson (MR) bij Infrabel. Jean-Paul Servais (MR) blijft aan het hoofd van de FSMA staan. Het mandaat van Jean-Paul Van Avermaet, de gecontesteerde ceo van Bpost, loopt in principe tot 2026.

Daarnaast is hard gebikkeld over het voorzitterschap van verschillende overheidsbedrijven. Ecolo mag de opvolger voor Jean-Claude Fontinoy, jarenlang de vertrouweling van MR-vicepremier Didier Reynders, aanduiden. De Franstalige groenen mogen daarnaast ook de voorzitter van de nucleaire waakhond Fanc aanduiden en Groen haalde de voorzitter van het NIras, dat het nucleaire afval beheert, binnen. Groen mag ook een ondervoorzitter bij de FPIM aanduiden.

De Franstalige liberalen van MR behouden het voorzitterschap van de Nationale Loterij en Skeyes en mogen ook een ondervoorzitter aanduiden voor de FPIM.

Het voorzitterschap van Proximus blijft in handen van CD&V als het mandaat van Stefaan De Clerck afgelopen is. De PS mag de voorzitter van Bpost voordragen zodra het zitje van Francois Cornelis vacant wordt. De Franstalige socialisten leveren daarnaast ook de voorzitter van de FPIM.

Het voorzitterschap van Brussels Airport komt in handen van Open VLD. Vandaag hanteert Mark Descheemaecker (N-VA) nog de voorzittershamer op de luchthaven.

De zitjes in de verschillende Raden van Bestuur worden verdeeld volgens het systeem ‘D’Hondt dat de partijsterkte in het parlement reflecteert. Er is wel afgesproken dat de mandaten enkel ingevuld kunnen worden door kandidaten die over de nodige expertise beschikken. Ze zullen ook een charter moeten ondertekenen met daarin de rechten en plichten van bestuurders. Daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit, waaronder een genderevenwicht.