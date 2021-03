Moordzaak met agent als hoofdverdachte beroert Britten

De 33-jarige Sarah Everard verdween vorige week tijdens een wandeling naar huis in het zuiden van Londen. Wayne Couzens (48) werd al snel de hoofdverdachte in de zaak. Als agent staat hij in voor de bewaking van onder meer de ambtswoning van de premier, het Britse parlement en verschillende ­ambassades. Er werd ook een vrouw opgepakt als medeplichtige. Vrijdag raakte bekend dat het lichaam dat donderdag in Kent gevonden werd, zo’n 100 kilo­meter van Londen, dat van Everard is.

De zaak leidt tot ophef over het Kanaal. Toen The Sun woensdag berichtte dat de politie enkele vrouwen in het zuiden van Londen had aangeraden binnen te blijven, kwam daar veel kritiek op. Politica Jennifer Jones stelde bij wijze van statement voor om mannen een avondklok te geven die om 18 uur begint. Dat zou ‘vrouwen veel veiliger doen voelen’, stelde ze.

‘Veilig thuis’

Zoals de zaak-Julie Van Espen leefde op de Belgische sociale media, wekt deze al sinds vorige week beroering op de Britse. Eerst werden foto’s van Everard duchtig gedeeld, in de hoop haar levend terug te vinden. Toen die kans steeds kleiner werd, begonnen vrouwen over hun eigen ervaringen te praten. Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties kreeg 97 procent van de vrouwen tussen 18 en 24 jaar oud al eens te maken met seksuele intimidatie. Een getal dat vaak ­gedeeld wordt op sociale media. Een screenshot van het bericht ‘Stuur me iets wanneer je thuis bent’, kreeg al anderhalf miljoen likes.

‘Denk je dat jongens elkaar “veilig thuis” sturen?’. De Britse Lily Callaghan-Smith (28) zegt het al lachend, maar laat tegelijkertijd screenshots zien van de vele ‘veilig thuis’-berichten die haar gsm rijk is. Ze woonde tot voor kort enkele jaren in Londen. ‘Sarah verdween in zo’n dood­gewone buurt, op een uur wanneer je nog naar de winkel kunt. Ze droeg comfortabele kleren, niets waarmee ze de aandacht trok’, vertelt ze. ‘Het is cliché, maar het had eender wie kunnen overkomen.’

Het feit dat de hoofdverdachte een agent is en dat hij drie dagen voor de verdwijning van Everard zijn geslachtsdelen zou hebben bovengehaald in een fastfoodzaak, maken de zaak extra pijnlijk. Onderzoek moet nu uitwijzen of de politie wel adequaat heeft gereageerd op een klacht daarover. ‘Wie kun je nog vertrouwen?’, stelt Française Louise Cachot (29). Ze woont in de wijk waar Everard verdween. ‘Ik voelde me tot voor kort altijd veiliger in Londen dan in Franse steden. Ik ben niet meer buiten ­gegaan sinds het is gebeurd. Het voelt vreemd.’

Er is zaterdag een ‘reclaim these streets’-optocht gepland in de wijk waar Everard verdween, maar de politie wil die verbieden vanwege de coronamaatregelen. Zowel Callaghan-Smith als Cachot vindt dat zoiets nodig is. ‘Er zijn al protesten geweest tijdens de pandemie die veilig zijn geweest, dus deze zou toch ook moeten zijn?’, aldus ­Cachot. De organisatie vecht de beslissing van de politie nog juridisch aan.