Diependaele kan geen doorbraak over verbouwingen Gravensteen forceren

Ook na tussenkomst van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) is er nog geen doorbraak in het dossier rond het Gentse Gravensteen. Buurtbewoners en belangenverenigingen zijn het niet eens met plannen van het stadsbestuur om een paviljoen en liftkoker naast het monumentale kasteel te bouwen. Er komt bijkomend overleg.

In Gent klinkt al enkele weken protest tegen de architecturale plannen om het Gentse Gravensteen een toeristische opwaardering te geven en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers te garanderen. Het stadsbestuur verdedigt het ontwerp en relativeert het gebrek aan inspraak, al staat schepen Sami Souguir (Open VLD) wel open voor modaliteiten binnen het bestaande ontwerp.

‘Als stadsbestuur zijn we uiteraard bereid om te kijken of we enkele zaken verder kunnen optimaliseren, verbeteren en verfijnen’, zegt Souguir na de onderhandeling. Al is er niet veel ruimte voor toenadering zonder dat de stad schadeclaims riskeert. De voorbije dagen heeft ook burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de protestbeweging.

Maar vrijdag nam Vlaams minister Diependaele het initiatief en startte hij bemiddelingsgesprekken. De Vlaamse Overheid is in deze fase niet betrokken bij het proces. Maar op het einde van de rit verleent het agentschap wel een advies over de omstreden plannen. Vlaanderen financiert ook bijna 4,8 miljoen euro in het het project ‘Time Castle’, dat in totaal een investering van zowat 10 miljoen euro in de toeristische trekpleister betekent.