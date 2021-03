Nieuwe rusthuisbewoners liefst naar vaccinatiecentra

De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra loopt op haar laatste benen. Nieuwkomers, zo’n 1.200 per week, laten zich bij voorkeur inenten in de vaccinatiecentra.

Tweeënhalve maand geleden werden de eerste prikken met een ­covid-vaccin toegediend in de woonzorgcentra, de komende twee weken wordt in Vlaanderen het eindpunt bereikt. Nog een kleine duizend doses staan op het programma, meer dan 338.000 prikken zijn gezet bij bewoners en personeel. Met een vaccinatiegraad van momenteel 87,7 procent zijn de Vlaamse rusthuis­bewoners dus goed beschermd.

Maar wat met de nieuwe bewoners? ‘Hen raden we aan zich te verplaatsen naar het vaccinatie­centrum’, zegt Dirk Dewolf, ­administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Voor wie dat moeilijk is, vragen we aan de artsen die verbonden zijn aan het woonzorgcentrum om de vaccins te reserveren in het vaccinatiecentrum, daar af te ­halen en dan toe te dienen.’

Het gaat niet om een kleine groep, volgens het Agentschap zijn er zo’n 1.200 nieuwkomers per week. Doordat de vaccinatie bij de algemene bevolking boven de 65 jaar intussen is begonnen, zullen onder die nieuwe bewoners wel meer en meer mensen zijn die al een prik hebben gekregen.

Op elke vraag een antwoord

Het aantal uitbraken in de woonzorgcentra is vergeleken met begin dit jaar fors afgenomen. Deze week was er sprake van 21 centra die nog met corona kampen. Alvast in een rusthuis in Lommel waren er bij de besmette personen een aantal nieuwe bewoners die nog geen ­vaccin hadden ge­kregen.

De klemtoon van de campagne verschuift nu volop naar de vaccinatiecentra. Hen staat een aantal complexe weken te wachten. ‘Er zal worden gewerkt met verschillende vaccins, de mobiele equipes starten op en de IT staat ook nog niet helemaal op punt’, zegt Dewolf. ‘Bij iedere rimpeling in de media over de vaccinaties moeten de mensen die in de centra werken ook een antwoord klaar hebben om ongeruste mensen gerust te stellen met de juiste informatie.’