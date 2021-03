Partijgenote van Puigdemont nieuwe voorzitter Catalaans parlement

Het regionale Catalaanse parlement in Barcelona heeft Laura Borràs vrijdag verkozen als zijn nieuwe voorzitter. Borràs vertegenwoordigt de regionale separatistische partij JuntsXCat, waartoe ook de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont hoort.

De separatistische Borràs is met 64 van 135 stemmen verkozen als parlementsvoorzitter van het Catalaanse parlement. De socialistische Eva Granados behaalde slechts 50 stemmen. Borràs is een getrouwe van Carles Puigdemont en een verdediger van de Catalaanse taal. In 2006 ondertekende ze een manifest waarin ze de Spaanse taal aan de kaak stelde als een instrument voor de kolonisatie van Catalonië.

Bij vervroegde verkiezingen op 14 februari behaalden de verschillende separatistische partijen voor het eerst meer dan 50 procent van de stemmen: ze wonnen 74 van 135 zetels. De onderhandelingen over de vorming van de nieuwe regering lopen nog.

De linkse republikeinse separatisten van Esquerra Republicana (ERC) behaalden 33 zetels en de liberale conservatieven van het nieuwe Junts per Catalunya (JuntsXCat) 32 zetels. Die partijen streven naar een minderheidsregering, gedoogd door de uiterst linkse Candidatura d’Unitat Popular (CUP) met 9 zetels. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sanchez (PSOE), die in Catalonië gekend zijn als PSC, zouden met 33 zetels dan de grootste oppositiepartij in Barcelona zijn.

Maar om dat akkoord te bereiken, zullen de separatistische partijen de meningsverschillen moeten overbruggen die het gevolg zijn van de mislukte afscheidingspoging na het illegale onafhandelijkheidsreferendum in 2017. Het gerecht veroordeelde negen separatistische leiders tot gevangenisstraffen en voormalig minister-president Carles Puigdemont vluchtte naar België.