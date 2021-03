Inspecteurs krijgen meer ruimte voor praktijktests op arbeidsmarkt

De arbeidsinspectie zal ook op eigen initiatief praktijktests en mysterycalls kunnen uitvoeren om discriminatie op te sporen. De bestaande wetgeving worden daarvoor aangepast. In de praktijk was het onder de huidige regels bijna onmogelijk om dergelijke middelen in te zetten.

Dat blijkt uit een voorstel dat minister van Pierre-Yves Dermagne (PS) klaar heeft. ‘Er is nu een wetsontwerp ingediend met de bedoeling om de juridische obstakels weg te nemen, die de inspecteurs belemmeren in hun opdracht. Het kader dat in 2018 werd ontwikkeld is te restrictief. Een aanpassing is nodig om de discriminatietoetsen goed te laten functioneren’, klinkt het. De minister hoopt nog voor de zomer op groen licht van het parlement.

De cijfers tonen aan dat praktijktests tot nu eigenlijk quasi nooit zijn uitgevoerd. Het zou gaan om minder dan tien testen in totaal.

Concreet zullen inspecteurs voortaan op eigen initiatief kunnen handelen wanneer ze beschikken over objectieve gegevens. Ze hoeven dus niet meer louter te reageren op een klacht, maar mogen ook proactief actie ondernemen.

Dat ze daarvoor ‘strafbare feiten’ als valsheid in geschrifte plegen, zal niet meer tellen als een zwaardere inbreuk op de wet dan de discriminatie zelf. Hierdoor zullen inspecteurs bijvoorbeeld zelf kunnen solliciteren en nagaan of er sprake is van discriminatie: de zogenaamde mystery calls. Of ze zullen een sollicitatiebrief kunnen uitsturen, in naam van bijvoorbeeld iemand met autochtone achtergrond, of in naam van iemand met allochtone achtergrond.

Ook het aantal discriminatiegronden wordt uitgebreid. Behalve ras en gender zal bijvoorbeeld ook discriminatie op basis van handicap, leeftijd of politiek overtuiging kunnen worden onderzocht.

Regeringspartij Groen spreekt van een noodzakelijke aanpassing van de ‘logge’ voorwaarden voor mystery calls. ‘Dit is een enorme stap vooruit in de strijd tegen discriminatie,’ aldus Kamerlid Evita Willaert.