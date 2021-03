KMI waarschuwt: ‘Zaterdag opnieuw stormachtig weer’

‘Zaterdag trekt een actieve storing over ons land, gevolgd door felle buien met lokaal kans op onweer en stofhagel’, klinkt het bij het KMI. Het weerinstituut kondigt opnieuw code geel aan.

‘Het wordt zaterdag erg winderig met rukwinden die kunnen oplopen van 80 tot lokaal 90 kilometer per uur of iets meer bij een onweer. In de loop van de late namiddag en avond zwakt de wind geleidelijk aan af.’

Het weerinstituut kondigt opnieuw code geel aan. Dat betekent dat er veel wind wordt verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Het KMI vraagt waakzaam te zijn.

Donderdag trok ook al een storm over ons land. Daarbij werd heel wat stormschade genoteerd. In Aalter viel een dode en een zwaargewonde toen twee wandelaars onder een boom terechtkwamen.