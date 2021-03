Mathieu van der Poel klopt Wout van Aert en wint derde rit in Tirreno

Mathieu van der Poel won de derde rit in de Tirreno-Adriatico. In een sprint bergop in Gualdo Tadino was hij sneller dan Wout van Aert, die wel leider blijft.

Vijf renners kozen voor de vroege vlucht: de Nederlander Niki Terpstra (Total Direct Energie), de Canadees Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), de Spanjaard Davide Bais (Eolo-Kometa), de Zweed Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) en de Oekraïner Mark Padun (Bahrain-Victorious). Ze liepen bijna negen minuten uit, waarna Jumbo-Visma tempo maakte in het peloton. Ze kregen later steun van onder meer Alpecin-Fenix, waarna er een poging werd gedaan tot waaiervorming. Door Mathieu van der Poel himself. Uiteindelijk zonder weinig resultaat, bijna iedereen kwam terug. Caleb Ewan niet en die stapte in de volgwagen. De sprinter van Lotto Soudal had maag- en darmklachten.

Ook Deceuninck-Quick-Step begon daarna mee te werken in de achtervolging, zodat het peloton de controle behield. De laatste drie vluchters (Bouvin, Terpstra en Padun) werden op 2,8 km van de finish gegrepen. Zdenek Stybar trok de massasprint bergop op gang. Alaphilippe liet een gat vallen. Van Aert dichtte de kloof waarna Mathieu van der Poel aanging en won voor Van Aert en Davide Ballerini.

Een zoete wraak voor Van der Poel die donderdag strandde op de tweede plaats, na Alaphilippe, nadat hij van te ver moest beginnen spurten. ‘Ik was gefrustreerd door mijn fout gisteren en wou dit rechtzetten’, reageerde de Nederlandse kampioen na de aankomst. ‘De ploeg heeft hard gewerkt om de vluchters terug te pakken. Goed dat Wout meteen achter Stybar ging, anders kon het gevaarlijk zijn. Het was een sprint bergop en het ging heel goed. Ik wou echt die ritzege en die is nu binnen. Ik hoop dat ik deze vorm kan aanhouden tot de Belgische klassiekers.’

Opmerkelijk: vader Adrie van der Poel pakte exact 37 jaar geleden zijn enige ritwinst in de Tirreno (vierde rit naar Ancona).