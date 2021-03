Hoe artificiële intelligentie ons leven nu al beïnvloedt

Artificiële intelligentie zal ons leven vergemakkelijken. Dat is wat we de grote techbedrijven al jarenlang horen zeggen.

Zelfrijdende auto’s, slimme huishoudtoestellen en robots die pakjes afleveren zouden alledaagse kost moeten worden. Maar voorlopig is dat niet zo. Waar zien we AI vandaag wel? Waar liggen de uitdagingen, en wat brengt de toekomst? Technologiejournalist Dominique Deckmyn dook in het onderwerp.

