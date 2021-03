Zo wil Netflix veelvuldig delen van paswoord een halt toeroepen

Streamingdienst Netflix heeft een testproject lopen waarmee het hoopt een einde te kunnen maken aan het veelvuldig delen van accounts en uiteindelijk meer abonnees te winnen.

Wie een abonnement op Netflix neemt, kan voor een iets hogere prijs ook kiezen voor de optie van meerdere schermen. Het idee erachter is dat een gezin met hetzelfde abonnement naar twee of meer verschillende schermen tegelijk kan kijken. Maar het komt ook vaak voor dat vrienden of familieleden die niet op hetzelfde adres wonen, een account delen om de kosten te drukken. Een account met vier schermen (15,99 euro) is een pak goedkoper dan vier individuele accounts (vier keer 7,99 euro). Door een account te delen, hebben gebruikers toegang tot meerdere streamingdiensten, zonder overal de volle pot te moeten betalen.

Om dat misbruik op te sporen - en uiteindelijk meer abonnees te ronselen - heeft Netflix nu een testproject lopen, waarbij een pop-upscherm opduikt dat vraagt om te bevestigen dat de kijker bij de eigenaar van het Netflix-account woont. Dat gebeurt door het ingeven van details uit een tekstbericht of e-mail die naar de eigenaar van het account werd gestuurd.

Kijkers kunnen de verificatie tijdelijk uitstellen en blijven kijken, maar de boodschap zal terug opduiken wanneer het account een volgende keer wordt geopend. Wanneer ze de vraag blijven negeren, zullen ze uiteindelijk niet langer het account kunnen gebruiken, maar krijgen ze een voorstel om een eigen account aan te maken met een gratis testperiode.

‘Deze test is ontworpen om te helpen verzekeren dat mensen die de accounts gebruiken daar ook toestemming voor hebben’, aldus de woordvoerder van Netflix. Het is nog onduidelijk of en wanneer de verificatie op grote schaal zal worden toegepast.

Volgens Netflix telt de streamingdienst wereldwijd meer dan 200 miljoen abonnees. In de eerste maanden van de pandemie zouden er ruim 26 miljoen gebruikers zijn bijgekomen, maar de groei werd de laatste tijd wat afgeremd. Daar heeft ook de concurrentie van nieuwkomers zoals HBO Max en Disney+ veel mee te maken.