Japanse onderzoekers hebben bijzonder bizar gedrag ontdekt bij twee soorten zeeslakken. De Elysia cf. marginata en de Elysia atroviridis kunnen zichzelf onthoofden en een volledig nieuw lichaam laten groeien.

De slakjes die zichzelf onthoofdden waren 226 tot 336 dagen oud. Ze leefden daarna op algen en binnen de zeven dagen was aan het hoofd al een nieuw hart gegroeid. Binnen de twintig dagen was er een volledig nieuw lichaam. Eén slak was zelfs in staat om het hele proces twee keer te voltooien. Oudere slakken onthoofden zichzelf ook, maar overleefden het manoeuvre meestal niet.

Waarom de slakken zichzelf onthoofden, is nog niet duidelijk. Onderzoekers denken dat ze zich zo mogelijk beschermen na een aanval door parasieten. Hoe de slakken overleven zonder hart of andere vitale organen is onduidelijk.