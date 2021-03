Lichaam van in Londen verdwenen vrouw teruggevonden in Kent

Het lichaam van de sinds vorige week vermiste Sarah Everard is zo’n 100 kilometer verderop teruggevonden in de buurt van Ashword. Een politieagent wordt verdacht van de moord. De zaak wakkert in Groot-Brittannië de discussie over geweld tegen vrouwen aan.

De 33-jarige vrouw verdween vorige week, tijdens een wandeling in het zuiden van Londen. Ze was onderweg van een vriendin naar haar huis in de wijk Brixton, eveneens in het zuiden van de stad. Bij een grootschalige zoekactie werd woensdag een lichaam gevonden in het graafschap Kent. Volgens de BBC is nu bevestigd dat het gaat om het lichaam van Everard.

De hoofdverdachte is dat 48-jarige Wayne Couzens, die als agent instaat voor de bewaking van onder meer de ambtswoning van de premier, het Britse parlement en verschillende ambassades. Een vrouw is opgepakt als medeplichtige.

De agent zou drie dagen eerder zijn geslachtsdelen hebben bovengehaald in een fastfoodrestaurant. Onderzoek moet nu uitwijzen of de politie wel adequaat heeft gereageerd op een klacht daarover. Die aanklacht staat echter los van het moordonderzoek.

Reclaim these streets

Voor zaterdag is ook een optocht in Clapham gepland. De politie wil die verbieden omwillen van de coronamaatregelen, maar de organisatie van de ‘reclaim these streets’-optocht vecht die beslissing nog juridisch aan.

Op sociale media vertellen sommige Britse vrouwen intussen over hun eigen ervaringen met seksueel misbruik en worden er tips uitgewisseld met mannen over hoe ze kunnen helpen. Spreek je vrienden aan op ongepast gedrag, klinkt het onder meer.