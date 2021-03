De Vlaamse regering wil in de tweede helft van april een testevenement organiseren voor 1.000 jongeren in de Grenslandhallen in Hasselt. Met dat testevenement wil Vlaanderen nagaan hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden.

Het is de bedoeling om in de tweede helft van april in de Grenslandhallen van Hasselt (park H) een evenement voor 1.000 studenten en jongeren te organiseren. Op dat testevent zullen alle aanwezigen drie verschillende testen moeten ondergaan: een klassieke PCR-test, een klassieke antigen-test en een zelftest.

Tijdens het evenement zelf kunnen de aanwezigen weer kunnen genieten van een echte concertervaring, mét dansen en zingen, en zonder mondmaskers of social distancing. Na het evenement worden alle deelnemers gevraagd om een quarantaineperiode van een week te respecteren, tot ze een opvolgtest (een klassieke PCR-test) ondergaan.

Met dat testevenement wil Vlaanderen nagaan hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Tegelijk moet het ook wat perspectief geven aan de noodlijdende evenementensector.

‘Het virus zal het komende jaar nog rondwaaien wanneer de eventsector terug recht zal krabbelen’, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. ‘Of we dat nu willen of niet, sneltesten en zelftesten zullen een cruciale rol spelen wanneer opnieuw gefeest wordt.’

Het plan dat ministers Zuhal Demir, Jan Jambon en Ben Weyts vrijdag bekendmaakten moet wel nog goedkeuring krijgen van de federale ethische commissie. De test wordt georganiseerd in navolging van Nederland, dat al soortgelijke evenementen heeft gehouden.