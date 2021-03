Vlaams Parlement fronst de wenkbrauwen bij maaltijdboxen ‘Dagelijkse kost’

Dat VRT binnenkort eigen maaltijdboxen lanceert van het programma ­’Dagelijkse kost’ doen in het Vlaams Parlement wenkbrauwen fronsen. Onder meer N-VA en Open VLD waarschuwen voor marktverstoring. Groen neemt de verdediging op van de VRT.

De VRT brengt maal­tijdboxen op de markt van het programma ­Dagelijkse kost, met Jeroen Meus. Het concept valt binnen de brand extensions van de openbare omroep, die inkomsten mag halen uit afgeleide producten van programma’s. De VRT werkt daarvoor samen met het Belgische bedrijf Foodmaker, dat ‘verse en gezonde’ kant-en-klaarmaaltijden op de markt brengt. De boxen, samengesteld ‘onder toezicht’ van Meus, zullen via hun website te bestellen zijn.

‘Los van wat de VRT doet, moeten we ons afvragen of we als overheid de markt niet verstoren’, zegt Maurits Vande Reyde van Open VLD. ‘Er zijn nu recent enkele succesvolle Vlaamse ondernemers die met veel eigen investeringen, bloed, zweet en tranen maaltijdboxen aan huis hebben gelanceerd. Voorheen was die markt bijna volledig in handen van Nederlandse bedrijven. Als de overheid daar een eigen merk, gemaakt met belastinggeld, voor inzet, kan dat oneerlijk zijn.’

Volgens Wilfried Vandaele van N-VA behoort dit alleszins niet tot de corebusiness van de openbare omroep. ‘Waarschijnlijk past dit nog wel binnen de afgeleide producten, maar dit is toch wel op het randje’, zegt hij. ‘Men moet toch oppassen dat men geen onheuse concurrentie aandoet aan sectoren van wie dit wel de corebusiness is.’

Klaas Slootmans van Vlaams Belang ondervroeg de minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) deze week al over het bedrag dat de VRT betaalde voor het interview met prins Harry en Meghan Markle. ‘Ook in dit geval moet de VRT nadenken of dit een kerntaak is’, trekt hij de parallel. ‘De horeca heeft het al zo moeilijk en nu gaat de VRT hier ook zijn graantje meepikken.’

Groen, tot slot, neemt het wel op voor de omroep. ‘De VRT kampt met dalende reclame-inkomsten zoals iedereen’, zegt Elisabeth Meuleman. ‘Het is legitiem om te zoeken naar extra inkomsten. Het was wel sterker geweest indien dit een samenwerking was geweest met het middenveld, bijvoorbeeld met het Vlaams Instituut Gezond Leven. Maar Dagelijkse Kost bestaat al tien jaar. Er is al merchandising, zoals kookboeken. Dit is gewoon een andere, innovatieve manier.’