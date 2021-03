Felice Mazzu kan Union zaterdag na 48 jaar naar eerste klasse loodsen: ‘We kunnen ons niet meer verstoppen’

De laatste keer dat Union Saint-Gilloise in eerste klasse speelde, was Felice Mazzu (54) zeven jaar. Zaterdag kan de ex-coach van Charleroi geschiedenis schrijven door de Brusselaars, in de derby tegen RWDM, terug naar het hoogste niveau te brengen. Het gevolg: titelkoorts in het kamp van Union.

Er schuilt een poëet in Felice Mazzu. ‘Hoe ik deze club zou omschrijven? Geel als de zon, blauw als de hemel’, gevolgd door een collectieve oooh van de verzamelde meute journalisten. Nu zou een mens voor minder lyrisch worden. Union Saint-Gilloise is op zes speeldagen van het einde, met een voorsprong van zeventien punten op eerste achtervolger Seraing, al zo goed als zeker kampioen in 1B. Alsof het lot ermee gemoeid is, kan Union de titel zaterdag pakken in de derby tegen RWDM.

Het was deze week dan ook gezellig druk op ’t Sas in Lier, het voormalige trainingscomplex van Lierse SK waar Union enkele jaren geleden zijn intrek heeft genomen. Vrijdag stond voorzitter Alex Muzio de pers te woord, nadat de spelers en Felice Mazzu dat woensdag al hadden gedaan. Tot enkele maanden geleden wilde de coach van Union met geen woord over de titel reppen. ‘Maar nu moet ik wel, zeker?’, grijnsde Mazzu. ‘Nu kunnen we ons niet meer verstoppen. We voelen wel dat het een speciale week is. Als het dit weekend niet lukt, is er volgende nog een kans. We hebben dus een zekere marge. Maar uiteraard willen we het liefst van al zo snel mogelijk afmaken.’

Foto: kms

Kampioen in tweede provinciale

Of Mazzu ooit al eens kampioen was geworden als trainer, wilde een van de aanwezige journalisten weten. ‘Toch wel, toch wel. De eerste keer was met Braine-l’Alleud in tweede provinciale, de laatste met White Star in derde klasse. Zo’n titel maakt ongelofelijke dingen los. Het is de vertaling van maanden keihard werken. Als we bovendien kampioen kunnen worden tegen RWDM zou dat voor de supporters een extra speciale smaak geven. Daar doen we het voor. Het zou wellicht een van de mooiste momenten uit hun voetballeven worden.’

Het contract van Mazzu loopt in principe af aan het einde van het seizoen, al wordt de verbintenis bij een eventuele titel wel automatisch verlengd. Zo keert de ex-coach van Charleroi, na een mindere periode bij KRC Genk, langs de grote poort terug naar 1A. Van revanchegevoelens is echter geen sprake. ‘Eerlijk, echt niet’, aldus Mazzu. ‘Ik leef niet met revanche, ik leef niet met het verleden. Ik probeer gewoon mijn best te doen. En soms lopen de dingen niet zoals je zou willen, zoals vorig jaar bij Genk. Soms doen ze dat wel, zoals dit jaar bij Union. Maar als ik naar mijn 26 jaar als trainer kijk, heb ik meer positieve momenten gekend dan negatieve. Dat probeer ik altijd te onthouden.’