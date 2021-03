Voormalige teamarts Team Sky schuldig bevonden aan het bewust bestellen en toedienen van verboden producten

Richard Freeman, voormalig teamarts van Team Sky, is zonet schuldig bevonden aan het bestellen van verboden producten, wetende dat het bedoeld was om de prestaties van één van zijn renners te bevorderen. Over welke renner het gaat, wordt niet gezegd.

Het vonnis werd vanochtend in Manchester uitgesproken door het Britse artsentribunaal MPTS. Freeman werd beschuldigd van het bestellen van dertig zakjes Testogel met de bedoeling de prestaties van een renner te verbeteren. Over welke renner het gaat, is nooit naar boven gekomen.

Freeman ontkende aanvankelijk dat hij de bestelling had geplaatst, een versie die hij later wijzigde in een verkeerde bestelling om uiteindelijk toch tot bekentenissen over te gaan. Hij aanvaardde achttien van de tweeëntwintig klachten tegen hem, waaronder het plegen van meineed. Freeman beweerde aanvankelijk dat de producten dienden om de erectieproblemen van toenmalige kaderlid Shane Sutton te verhelpen, iets wat door de Australiër in alle toonaarden werd ontkend. Volgens de uitspraak probeerde Freeman hiermee zijn ware bedoelingen te verbergen en werd hij door niemand binnen het team gedwongen de bestelling te plaatsen. Wel wordt gewag gemaakt van een ongezonde prestatiedruk richting de medische omkadering, een druk die Freeman ertoe zou hebben aangezet bepaalde risico’s te nemen. In een volgende zitting moet worden uitgemaakt als arts mag blijven werken.

Het onderzoek naar de praktijken van dokter Freeman ten tijde van zijn werkzaamheden bij Team Sky liep meer dan twee jaar, een gevolg van juridische vertragingsmanoeuvres en de wankele gezondheidstoestand van Freeman zelf. De feiten dateren van 2011, amper een jaar nadat het Britse team werd opgericht. Het debuutjaar 2010 was van een ondermaats niveau waarna het team besloot enkele gereputeerde wielerartsen aan de loonlijst toe te voegen. Freeman stapte in 2017 uit de wielersport. Het Brits antidopingagentschap heeft nog tot mei om Freeman te dagvaarden. Het huidige Ineos Grenadiers, de opvolger van Team Sky, heeft niet gereageerd op de juridische ontwikkelingen.

Er hangt al lange tijd een zweem van doping om de Britse arts. Jaren geleden werd er door het UKAD al een onderzoek ingesteld naar een mysterieuze medische bestelling die hij plaatste voor Bradley Wiggins, in het Critérium du Dauphiné in 2011. Wegens gebrek aan bewijzen moest het UKAD dat onderzoek na veertien maanden stopzetten. De inhoud van het pakje kon nooit bewezen worden. Volgens Freeman ging het om een toegelaten neusspray.