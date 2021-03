De filmmakers Jay Christensen en Anthony Jaska hebben hun lokale bowling een hart onder de riem gestoken terwijl die dicht is door de coronapandemie. Hun video ging viraal en werd geprezen om zijn geniale productie. ‘De film toont een avondje uit met vrienden. Ik denk dat we dat allemaal wel missen’, vertelde Christensen in een interview. Bekijk hierboven de video, die in een vlucht werd opgenomen met een drone.