Advocaat Sahil M. blijft aangehouden in groot drugsonderzoek

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van advocaat Sahil M. bevestigd. Hij zit sinds dinsdag in de cel op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.

‘Ik kan bevestigen dat mijn cliënt aangehouden blijft’, zegt Luc Delbrouck, de advocaat van Sahil M. ‘We gaan niet in beroep tegen die beslissing.’ Dat betekent dat M. nog minstens een maand in de gevangenis in Leuven blijft. ‘Hij is zeer onder de indruk van wat er gebeurd is en wat er geschreven wordt’, aldus Delbrouck.

Sahil M. werd eerder deze week aangehouden in een gerechtelijk onderzoek dat voortkomt uit de politieoperatie na de hack van berichtendienst Sky ECC. Uit de onderschepte berichten zou blijken dat hij nauwe contacten met criminelen onderhield. Uit berichten die VTM Nieuws donderdagavond toonde, blijkt dat hij het over sportzakken met geld en auto’s met stashplaatsen (geheime bergruimtes) heeft.

Er zouden ook berichten onderschept zijn die aantonen dat hij tot 30.000 euro vroeg om informatie door te spelen aan journalisten. M. betwist dat hij de nickname Sher gebruikt zou hebben. Zijn advocaat stelt ook dat er op dit moment nog veel onduidelijkheid is over de opstart van het dossier.

De tweede aangehouden advocaat, stagiair Jawad H., verschijnt maandag voor de raadkamer. De advocaten zitten in aparte onderzoeken bij verschillende onderzoeksrechters.