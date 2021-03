Familie vermoorde David vraagt sereniteit, verdachte maand langer in instelling

De familie van David Polfliet (42), de man die afgelopen zaterdag vermoord werd in Beveren, roept via haar advocaten op tot sereniteit. Er werden drie minderjarigen opgepakt, één 17-jarige moet alvast een maand langer in de gesloten instelling van Everberg blijven.

De drie verdachten op de moord van David moesten vandaag voor de jeugdrechter verschijnen. De verdachte uit Antwerpen moet alvast een maand lager in de gesloten instelling blijven, de 17-jarige verdachte uit Verrebroek en de 16-jarige verdachte uit Kieldrecht wachten nog op de beslissing van de jeugdrechter van Dendermonde. De drie gaven zichzelf na de feiten aan bij de politie.

Het parket benadrukt dat het motief voor de feiten onderzocht wordt en dat het nog niet vaststaat of er sprake was van homohaat. Ook de advocaten van de familie van het slachtoffer, Laurent De Clercq en Thomas Gillis, stellen dat het nog voorbarig is om te spreken van de verzwarende omstandigheid van een haatmotief wegens seksuele geaardheid. De burgerlijke partij herhaalt de vraag van de familie om het overlijden in sereniteit te verwerken.

‘De familie is zwaar getroffen en het verwerken van het verlies zal lang duren’, laten de advocaten weten aan De Standaard. De familie wil zich vooral via de juridische weg de ware toedracht van de feiten achterhalen. ‘Hopelijk kunnen de verantwoordelijken voor de dood van David in de spiegel kijken en de verantwoordelijkheid voor hun daden opnemen.’

De advocaten vragen belangenverenigingen zich te onthouden van commentaar en zich niet te mengen in het gerechtelijk onderzoek. ‘Dit is de uitdrukkelijke wil van de familie, die op serene wijze haar door de wet voorziene rechten wil uitoefenen bij de zoektocht naar de waarheid door de gerechtelijke diensten, en die zelf het verlies in familiale kring wil proberen verwerken.’

Moord in Beveren

Het lichaam van David Polfliet uit Sint-Niklaas werd zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten.

De advocaten van de minderjarigen geven geen commentaar op de beslissing van de jeugdrechter, omdat verspreiding van het verslag van de debatten voor de jeugdrechtbank verboden is. Het moordonderzoek wordt intussen voortgezet onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde, maar het parket geeft geen verdere details.