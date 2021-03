WHO: ‘Geen enkele reden om AstraZeneca-vaccin niet te gebruiken’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag gezegd dat er ‘geen enkele reden is om het AstraZeneca-vaccin niet te gebruiken’. Die boodschap komt er nadat verschillende Europese landen als voorzorgsmaatregel stopten met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut.

‘We moeten het AstraZeneca-vaccin blijven gebruiken, want er is geen enkele reden om dat niet te doen’, zei Margaret Harris, een woordvoerder van het WHO op een persconferentie van de Verenigde Naties in Genève.

Donderdag benadrukte ook het Europese geneesmiddelenbureau EMA dat er voorlopig geen aanwijzing is dat de gezondheidsproblemen waarvan sprake in Denemarken door het vaccin werden veroorzaakt. ‘De veiligheidscommissie van het EMA vindt dat de voordelen nog steeds de risico’s overschrijden en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan terwijl het onderzoek naar gevallen van trombose en embolie loopt’, zo klinkt het.

Het Deense gezondheidsinstituut liet donderdag weten dat Denemarken de vaccinatie met het coronavaccin van AstraZeneca zeker twee weken stillegt. Dat komt omdat er bij verschillende mensen bloedklonters werden vastgesteld nadat ze gevaccineerd waren. Er is ook sprake van een verdacht overlijden. Later beslisten ook Noorwegen, IJsland, Italië en Bulgarije de vaccinatie (deels) stil te leggen.

Bij ons gaan de inentingen met het vaccin van AstraZeneca gewoon door zoals gepland, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) ziet geen enkele reden om de vaccinatiestrategie aan te passen. Maar een aantal vaccinatiecentra ziet toch meer annulaties of krijgt telefoontjes van uitgenodigde mensen die graag op voorhand willen weten welk vaccin ze zullen toegediend krijgen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid probeert zicht te krijgen op hoe groot de groep twijfelaars exact is, en benadrukt dat wie vragen heeft, terecht kan bij het vaccinatiecentrum waar men is uitgenodigd.