Op 17 maart trekken de Nederlanders naar de stembus, maar erg spannend wordt die verkiezing niet. Alles wijst erop dat de onverslaanbare Mark Rutte (VVD) na ruim tien jaar in het Torentje opnieuw verkozen wordt en zo kans maakt om de langst regerende premier van Nederland te worden. Wat is zijn succesformule? Buitenlandjournalist Dominique Minten legt het in bovenstaande video uit.