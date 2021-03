Vaccinatiecentra zien meer twijfelaars: ‘Niet duidelijk met hoeveel ze zijn’

Nu een aantal landen de vaccinaties met AstraZeneca tijdelijk hebben opgeschort, zien de vaccinatiecentra in ons land ook meer twijfelaars die hun afspraak annuleren. Niet onbegrijpelijk, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, ‘maar met wat extra informatie laten velen zich toch vaccineren’.

Denemarken, IJsland en Italië halen het AstraZeneca-vaccin tijdelijk uit roulatie, nadat enkelingen bloedklonters kregen na hun vaccinatie. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) was er snel bij om te benadrukken dat er geen enkele aanwijzing is dat de vaccinatie oorzaak is van de bloedklonters: het aantal meldingen ligt bij gevaccineerden niet hoger dan bij de rest van de bevolking. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) benadrukte dat er geen enkele reden is om onze vaccinatiestrategie aan te passen.

• Volg hier de laatste updates over het coronavirus

Toch zien verschillende vaccinatiecentra dat mensen hun afspraak voor het coronavaccin annuleren, omdat ze bezorgd zijn over mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin, meldt VRT NWS. Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft voorlopig nog geen redenen om aan te nemen dat het om een grote groep mensen gaat. ‘We hebben nog geen globaal zicht, maar gaan steekproefsgewijs proberen achterhalen hoe groot het probleem is’, zegt Moonens.

‘We horen dat er aantal mensen zijn met twijfels rond het vaccin van AstraZeneca, dat is begrijpelijk, maar we merken ook dat nadat extra informatie wordt ingegeven, velen zich toch laten vaccineren’, aldus Moonens.

‘Het valt te verwachten dat er annulaties zijn, als er zo’n nieuws binnenkomt. Er was ook een tijdje onduidelijkheid, maar de bevoegde instanties hebben de zaken vrij snel kunnen rechtzetten. Het tont ook aan dat de veiligheid van de vaccins continu wordt onderzocht om snel te kunnen ingrijpen mocht dat nodig zijn. Hopelijk kunnen we met die extra informatie mensen die twijfelen toch overtuigen.’