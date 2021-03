Matthew McConaughey overweegt gouverneurschap Texas

De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey (51) zei in een interview aan de podcast ‘The balanced voice’ dat hij overweegt om een gooi te doen naar het gouverneurschap in zijn thuisstaat Texas. Of de acteur voor de Republikeinse dan wel voor de Democratische partij zou opkomen, blijft een groot vraagteken.

McConaughey heeft zich nog nooit uitgesproken over zijn politieke voorkeur. ‘Ik denk na over wat mijn leiderschapsrol kan zijn’, zei hij. ‘Ik denk dat ik dingen te leren en te delen heb, maar wat is mijn rol? In welke categorie zal het volgende hoofdstuk van mijn leven zich afspelen?’, zei hij in de podcast.

Als McConaughey zijn plannen zou omzetten in actie, moet hij het al zeker opnemen tegen Greg Abbott, de Republikein die voor herverkiezing gaat. De gouverneursverkiezingen voor Texas staan op de planning voor 8 november 2022, een termijn duurt vier jaar.

Het is niet de eerste keer dat McConaughey zich uitspreekt over een politieke rol. ‘Politiek is voor mij nu een gebroken zaak, maar als het weer gelijmd wordt, lijkt het interessant me deel te nemen’, zei hij in november 2020 aan radiopresentator Hugh Hewitt.