Terwijl het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, is het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw aan het toenemen. Om 11 uur geeft viroloog Steven Van Gucht meer uitleg op een persconferentie van het Crisiscentrum. U kunt die hierboven live volgen.

‘De coronacijfers blijven op en neer gaan, momenteel zien we opnieuw toename in aantal besmettingen, terwijl de ziekenhuisopnames en overlijdens verder dalen’, aldus viroloog Steven Van Gucht. ‘Het aantal patiënten op de covid-afdelingen stabiliseert, op intensieve zorg is er een lichte toename.’

‘Er is op het niveau van de besmettingen een toename van 2 procent op weekbasis. En vooral bij jonge kinderen onder de tien jaar zien we een toename van 29 procent. Dat is goed voor tachtig procent van de stijging van de cijfers. De algemene besmettingsgraad bij kinderen blijft nog altijd stuk lager dan bij oudere leeftijden, en er wordt ook vaker getest bij kinderen’, benadrukt Van Gucht. ‘De besmettingsgraad is momenteel het hoogst bij tieners, twintigers en dertigers.’

In Vlaanderen is een stijging van vijf procent, in Wallonië twee procent, terwijl in het Brussel het aantal besmettingen op weekbasis met vijf procent is gedaald. ‘We zien specifiek toenames in de provincies Namen, Limburg, West-Vlaanderen en Limburg. Vooral Namen verdient speciale aandacht, daar zien we al een tijdje een stijging in het aantal besmettingen, momenteel met een forse veertig procent.’

De Britse variant blijft de dominante variant in ons land met 58 procent van de besmettingen de voorbije twee weken. De opmars van de variant lijkt wel te vertragen, benadrukt Van Gucht. ‘De besmettingen met de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant stijgen licht, maar blijven zeldzaam, met respectievelijk 6,2 en 2,1 procent van de besmettingen.’

Waar raken we besmet? ‘Er is nog steeds een toename van het aantal uitbraken op de werkplaatsen, een lichte afname van uitbraken op scholen. Meestal gaat het om sectoren waar telewerken moeilijk is, zoals vleesverwerkende of voedingsverwerkende bedrijven, maar ook de bouwsector, zorgsector of reinigindsdiensten.

‘Van alle actieve uitbraken wordt 40 procent herleid tot werkplaatsen, gevolgd door scholen met 29 procent. Het aantal uitbraken in wzc blijft relatief stabiel, momenteel 11 procent. We moeten altijd benadrukken dat uitbraken in collectiviteiten betere geregistreerd worden dan uitbraken onder de algemene bevolking’, aldus Van Gucht.

