100.000 Belgen die thuis prikje krijgen, moeten nog maand wachten door Janssen-vaccin

Zo’n 100.000 Belgen die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie zullen nog minstens een maand moeten wachten. Aan de huisartsen wordt gevraagd hen in te enten met het Janssen-vaccin. ‘Van dat vaccin is slechts één prik vereist, waardoor iedereen tijdig beschermd is’, zegt professor Jan De Maeseneer. ‘Wachten op een tweede prik van AstraZeneca zou zelfs langer duren.’

Volgende week snijden we een nieuwe fase aan in de vaccinatiestrategie: de eerste thuiswonende 85-plussers worden dan in een vaccinatiecentrum verwacht. Voor de ouderen die niet op eigen kracht in zo ...