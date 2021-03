Openbaar minister in beroep tegen vonnis verkrachting Gent

Veroordeeld voor verkrachting, maar niet één dag naar de cel. Het vonnis over een verkrachting in de Gentse Overpoort veroorzaakt verontwaardiging en het openbaar ministerie gaat in beroep.

Een avond stappen in de Gentse Overpoort heeft een toen negentienjarige vrouw twee jaar geleden waarschijnlijk een litteken voor het leven opgeleverd. In de toiletten van een café hadden twee jongemannen (beiden toen ook 19) achtereenvolgens seks met haar. Ze waren geen onbekenden voor haar. Een van hen maakte een filmpje en toonde het aan zijn vrienden die aanwezig waren in het café.

Zelf kon de jonge vrouw zich de volgende dag niets meer herinneren, ze had stevig gedronken. Toen ze verhaal ging halen bij vrienden die erbij waren, vielen de puzzelstukken in elkaar. Kon ze wel seks hebben gehad met wederzijdse toestemming als ze, volgens haar vrienden, zo van de wereld was? De twee mannen ontkenden in eerste instantie met klem dat er iets was gebeurd. Een maand na de feiten ging de vrouw aangifte doen voor seksueel misbruik.

Internationale vrouwendag

Vorige week woensdag veroordeelde de rechtbank van Gent de twee jongemannen voor verkrachting. Ze kregen celstraffen van 16 en 20 maanden, beide volledig met uitstel. De tweede beklaagde werd zwaarder gestraft, omdat hij de feiten had gefilmd en getoond aan derden. Samen moeten ze ook 5.000 euro morele schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Die strafmaat – de veroordeelden moeten niet één dag naar de cel – lokte veel verontwaardiging uit op sociale media. Voor velen is de strafmaat veel te licht. De protestacties op de internationale Vrouwendag maandag stonden deels in het teken van deze specifieke zaak.

Liesbet Stevens, professor seksueel strafrecht en adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), begrijpt de woede, maar wil niet ingaan op deze specifieke case. ‘In het algemeen is seksueel geweld delicate materie. Dat verdient een genuanceerd debat, met uiteraard alle respect voor de kwaadheid die er nu heerst.’

Volgens Stevens komen soortgelijke zaken in studentensteden veel vaker voor dan we denken. ‘Het beeld van het roofdier dat uit de bosjes springt om iemand brutaal te verkrachten, is een mythe. In werkelijkheid gaan zedenzaken veel vaker over mensen in een “huiselijke” sfeer. Daders van seksueel geweld zijn vaak een bekende voor het slachtoffer. Eens er alcohol in het spel is, werden zaken tot voor kort bijna automatisch geseponeerd.’

Victim blaming

De Gentse rechtbank oordeelde in haar vonnis dat ‘de twee beklaagden misbruik hebben gemaakt van de dronkenschap van de jonge vrouw en van de feitelijke omstandigheden om seks te kunnen hebben met haar’. Dat het tot een rechtszaak is gekomen, is op zich al opvallend, zegt Stevens. ‘Magistraten leren bij over de context van seksueel geweld, maar stereotiepe opvattingen over slachtoffers en daders sluipen soms nog binnen in de beoordeling. Dat men deze zaak wel belangrijk genoeg vond om grondig te onderzoeken en er principieel een veroordeling volgde, is al een stap vooruit’, vindt Stevens.

Toch blijven de ogenschijnlijk lichte straffen voor zedendelinquenten een doorn in het oog van de publieke opinie. Liesbet Stevens: ‘Opnieuw: ik heb alle begrip voor de frustraties. We verwachten een duidelijk signaal van de samenleving als het over seksueel geweld gaat. Toch vind ik een lange gevangenisstraf niet altijd het beste signaal. Ook wij bij het IGVM pleiten voor zwaardere straffen. Alleen willen we goed nadenken over de soort straffen die opgelegd kunnen worden.’

Volgens de expert seksueel strafrecht toont veelvuldig onderzoek aan dat lange gevangenisstraffen een ongewenst effect kunnen hebben. ‘We moeten erkennen dat lange celstraffen in het algemeen weinig zoden aan de dijk zetten. De re-integratie na de lange celstraf in de samenleving verloopt veel moeizamer. Gevangenisstraffen leiden bovendien niet automatisch tot schuldinzicht. Met alle gevolgen van dien. Dan moeten we nadenken welk effect op lange termijn we willen bekomen.’

Boetedoening

Welke straffen zijn dan wel geschikt? ‘Tot nog toe bestaan in het seksueel strafrecht alleen gevangenisstraffen. Daders zouden er baat bij hebben als ze langer geconfronteerd worden met hun daden. Laat hen zo lang als nodig begeleiden om tot schuldinzicht te komen, en leg hen behalve een klassieke straf ook nog gedurende lange tijd vrijwilligerswerk op, of bijdragen aan een slachtofferfonds. Het mag niet te vrijblijvend zijn, maar het is een soort boetedoening waar de samenleving, én ook de dader, baat bij kan hebben.’

De advocaat van het slachtoffer wilde geen commentaar geven.