Politie vraagt ‘onschuldige’ gebruikers Sky ECC zich te melden: ‘Zo werkt privacy niet’

Het federale parket en de onderzoeksrechter van Mechelen vragen alle eigenaars van een Sky ECC-telefoon om zich te melden, omdat de Belgische gebruikers volgens de politie afgeluisterd werden. ‘Belang van privacy verdwijnt’, reageert privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert.

Er hangt een crimineel geurtje aan de peperdure Sky ECC-smartphone. Het Canadese bedrijf achter deze telefoons wordt in gerechtelijke kringen in België en daar­buiten voortaan gezien als een criminele organisatie. Speurders zijn erin geslaagd deze ‘onkraakbare’ telefoons toch te ontcijferen, en dat bracht een zware slag toe aan de georganiseerde misdaad in ons land.

In het kader van dat internationaal onderzoek worden alle Belgische gebruikers van Sky ECC op de hoogte gebracht dat hun data werd afgeluisterd op bevel van de Franse onderzoeksrechter. Die data maakt deel uit van verder onderzoek in België. Wie zo’n telefoon voor legitieme doeleinden gebruikt, wordt nu gevraagd zich te melden bij de politie. Na verificatie van de onderzoeksrechter kunnen die legitieme data dan veilig worden gesteld, dan maakt het niet langer deel uit van het onderzoek. ‘Dit ter bescherming van de privacy’, laat de politie weten.

Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert heeft kritiek op deze manier van werken. ‘Het belang van privacy verdwijnt op de achtergrond’, zegt hij aan VRT. ‘Het is cynisch dat de politie vraagt je te melden als je niets hebt gedaan. Zo werkt privacy niet, de politie moet bewijzen dat je schuldig bent, niet omgekeerd.’

Wie gebruik heeft gemaakt van Sky ECC, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30 300, of via opsporingen@police.belgium.eu.

