Biden: ‘Jaar geleden werd op uitbraak gereageerd met ontkenning, nu beloof ik toegang tot vaccins voor iedereen op 1 mei, en samen feesten op 4 juli’

Amerikaans president Joe Biden heeft zijn eerste primetime tv-toespraak gegeven sinds zijn aantreden, naar aanleiding van één jaar coronapandemie. Hij benadrukte hoeveel werk hij al verzet heeft in de strijd tegen het virus, en vroeg Amerikanen om hun deel te doen. ‘Vanaf 1 mei moet iedere volwassene in aanmerking komen voor een vaccin. Laat je alstublieft vaccineren. Dan kunnen we op 4 juli niet alleen de onafhankelijkheid van onze natie, maar ook onze onafhankelijkheid van het virus vieren. Met een barbecue in de tuin.’

Volgens Biden werd een jaar geleden op de komst van het virus gereageerd – door zijn voorganger Donald Trump dus – met stilte. Het coronavirus kon zich ongecontroleerd verspreiden en de maandenlange ontkenning leidde tot meer doden dan nodig.

Biden had het over een ‘collectief leiden’ in een jaar gevuld met ‘verlies van levens én een verlies van ons leven’. ‘Ik draag in mijn jaszak een kaartje bij me, op de achterkant van mijn agenda, met hoeveel mensen al overleden zijn. Op dit moment: 527.726. Dat zijn meer mensen dan in Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2, Vietnam en 9/11 samen.’

Foto: EPA-EFE

Hij wees ook op de zware mentale tol, het verlies van jobs, de leerachterstand van kinderen, elkaar moeten missen. En de verdeeldheid die soms gecreëerd werd, bijvoorbeeld over het dragen van mondmaskers, of aanvallen op Aziatisch-Amerikanen. Volgens Biden moeten Amerikanen absoluut blijven samenkomen en samenwerken.

Vaccins voor iedereen

‘We weten wat we moeten doen om het virus te verslaan: de waarheid vertellen en de wetenschappers vertrouwen.’ En de waarheid is, volgens Biden, dat de enige manier om onze levens terug te krijgen en de economie te herstellen, het virus verslaan is. ‘Maar dat is een van de meest complexe operaties die we ooit hebben ondernomen. Daarom gebruik ik alle macht die ik heb om ons in een oorlogsstaat te brengen.’

Volgens Biden heeft hij al enorme vooruitgang geboekt. Zo beloofde hij bij zijn aantreden 100 miljoen spuitjes in zijn eerste 100 dagen, maar ‘we zijn op weg om dat al op de 60ste dag te bereiken’. En tegen eind mei zullen er genoeg vaccins zijn voor alle volwassen Amerikanen, maanden vroeger dan gedacht. Nu wordt er alles aan gedaan om die vaccins ook toegediend te krijgen: zo zullen ook dierenartsen en tandartsen een prikje mogen zetten. Er worden ook 4.000 extra soldaten ingezet om de vaccinatiecampagne te ondersteunen.

Biden kondigde in zijn toespraak aan dat hij het bevel geeft aan alle staten om alle volwassen Amerikanen in aanmerking te laten komen voor het vaccin vanaf 1 mei. Momenteel geeft de vaccinatiecampagne nog voorrang aan ouderen en mensen met een onderliggende aandoening. Biden wees erop dat dit bevel niet betekent dat iedereen het vaccin ook meteen zal kunnen krijgen, maar jongere Amerikanen krijgen zo wel de kans om mee in de rij te gaan staan. En een plaats vinden om gevaccineerd te worden, zal makkelijker gemaakt worden. Volgens Biden zullen weldra 2 miljoen spuitjes per dag gezet worden.

Feesten op 4 juli

Dit moet Amerikanen motiveren: als alles goed gaat, kunnen ze op 4 juli samen vieren met een barbecue in de tuin. Foto: © MONKEY BUSINESS - LBRF

‘Ik beloof dat ik alles zal doen wat ik kan om dit virus te verslaan, maar ik heb jou nodig, ik heb alle Amerikanen nodig om hun deel te doen’, zei Biden. ‘Laat je vaccineren en help je familie en vrienden om gevaccineerd te worden. Want dan is er een goede kans dat jullie op 4 juli zullen kunnen samenkomen in de tuin voor een barbecue. Dat zal onafhankelijkheidsdag echt speciaal maken, na een moeilijk jaar: we vieren dan niet alleen onze onafhankelijkheid als een land, maar ook onze onafhankelijkheid van het virus.’

Hij benadrukte dat 4 juli een doel is, maar dat nog veel kan gebeuren tegen dan – denk aan de virusvarianten – en dat het gevecht nog niet voorbij is. ‘We moeten eraan werken dat iedereen vertrouwen heeft in de vaccins. Luister naar dr. Fauci, de absolute topexpert: hij heeft ons verzekerd dat ze veilig zijn. Er is erg grondig wetenschappelijk onderzoek gebeurd. En ik weet dat ze veilig zijn; dat is waarom ik en vicepresident Harris ons publiekelijk hebben laten vaccineren.’

Biden vroeg om intussen de handen te blijven wassen, aan social distancing te doen en mondmaskers te dragen. ‘Want het virus verslaan hangt uiteindelijk van jullie gedrag af.’

Foto: AP

Ongezien relanceplan

Amerika zal sterker terugkomen, volgens Biden. Hij ondertekende daarvoor eerder op de dag zijn relanceplan, ‘een historische wetgeving’. Hij bedankte het Congres voor de goedkeuring ervan. ‘Nu kan de enorme inspanning om scholen veilig te heropenen versneld worden.’

Het plan ter waarde van liefst 1.900 miljard dollar (ongeveer 1.600 miljard euro) geeft onder meer rechtstreekse cheques van 1.400 dollar aan 85 procent van de Amerikanen (iedereen die minder dan 75.000 dollar per jaar verdient). Dat zou zo’n 400 miljard kosten. Daarnaast wordt de werkloosheidsuitkering van 300 dollar per week verlengd tot september en wordt het kindergeld (‘child tax credit’) fors uitgebreid en verhoogd. Dat zou het aantal kinderen dat in armoede leeft moeten halveren. Ook wordt in steun voorzien om gezondheidsverzekeringen, huur, voeding en huizenleningen te kunnen betalen.

Van de totale 1.900 miljard worden tientallen miljarden gespendeerd aan het opschalen van vaccineren, testen en contactopsporing. De staten en lokale overheden krijgen 350 miljard om tekorten als gevolg van hun gevecht tegen de pandemie te compenseren. Zo’n 130 miljard moet helpen om de scholen te heropenen, onder meer met kleinere groepen en betere ventilatie, en universiteiten en hogescholen krijgen 40 miljard. Ook bedrijven, waaronder in de horeca, krijgen steun.

Biden zei het plan persoonlijk te zullen toelichten: ‘Ik zal door het land reizen om rechtstreeks met jullie te praten om de waarheid te vertellen.’

‘Na een jaar is er hoop voor betere dagen die voor ons liggen, als we allemaal ons deel doen, ons laten vaccineren. Dan zal het land weer bewijzen dat wij álles kunnen, als we het maar samen doen’, aldus Biden.