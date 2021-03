Wout van Aert krijgt boete voor ‘ongepast gedrag’ na tweede rit Tirreno-Adriatico

Wout van Aert moest donderdag tevreden zijn met een derde plaats in de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico, maar hij blijft wel leider. Al legde de Italiaanse organisatie hem een boete op.

De Kempenaar van Jumbo-Visma moet 300 Zwitserse frank betalen wegens ‘unseemly inappropriate behaviour’. Voor ongepast gedrag dus. Meer specifiek: voor een plaspauze.

‘Een nodig plasje van op de fiets’, aldus Jumbo-Visma. ‘Waar hij ongelukkigerwijs net een seingever passeerde. Maar verder was er geen publiek in de buurt.’

Van Aert was na afloop tevreden met de prestatie van zijn ploeg. ‘Ik denk dat we het goed gedaan hebben, zonder al te veel hulp. We hebben een nieuwe rit overleefd en ik pak ook nog extra seconden, dus een geslaagde dag. Ik had nog twee sterke ploegmaats bij mij om te helpen richting de finale. Ik ben dus wel tevreden. Opdracht volbracht. De overwinning zat er vandaag niet in dus als je dan die leiderstrui behoudt, dan moet je tevreden zijn. De benen voelen ook goed. Ik bekijk het dag per dag’, aldus Van Aert, die in de sprint de duimen moest leggen tegen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.