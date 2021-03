Nooit produceerden de Belgische windturbines zo’n hoog vermogen aan elektriciteit. De kerncentrales die op volle kracht bleven draaien, verstoorden het feestje.

Het equivalent van vier keer Doel 4 of Tihange 3, of 4 GW. Zo veel vermogen haalden de Belgische windturbines op zee en op land in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagmiddag. Dat is flink meer ...